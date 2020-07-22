Asım Gültekin’in vefatı edebiyat, medya ve siyaset dünyasını derinden sarstı

Gazeteci, yazar ve eğitimci Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti.

Gültekin'in vefat haberi sevenlerini derinden üzdü. Edebiyat, medya ve siyaset dünyasından birçok isim Gültekin'in vefatına ilişkin baş sağlığı mesajı yayınladı.

O mesajlardan bazıları:

Canım arkadaşım, güzel kardeşim, sevgili dostum Asım Gültekin dünya hayatına veda etmiştir. 1993 yılından beri kendisini tanırım. İyiliğini çok gördüm, kötülüğünü hiç görmedim. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Allah ailesine ve sevdiklerine sabır versin. — İbrahim Tenekeci (@ibrahimtenekeci) July 22, 2020

Yazar Asım Gültekin’in ölüm haberini aldım şimdi. Çok üzüldüm. Güzel adamdı. Zor zamanlarda ağır yükler yüklenmiş, gerçek bir dava adamıydı. Buralıydı. Kültürümüzü sevdi, sevdirdi. Mekanı cennet olsun. Ailesinin, dostlarının ve talebelerinin başı sağolsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 22, 2020

İnna lillah ve İnna ileyhi Raciun. Asım Gültekin kardeşim gencecik yaşında Dâr-ı bekâ'ya göçmüş. Rabbim Rahmetiyle muamele eylesin. Resul-ü Zişan Efendimize komşu olsun. pic.twitter.com/JQ0iO8mLFa — Hasan Kaçan (@hetenketenabi) July 22, 2020

Allah rahmet eylesin. Güzel dost Asım Gültekin emaneti sahibine teslim etmiş. İnna lillah ve inna ileyhi raciun... — ismail kılıçarslan (@kilicarslan_is) July 22, 2020

Dava ve ilmî tecessüs sahibi, gayretli, öncü, üstadların talebesi, gençlerin abisi olma terbiyesini daima korumuş, Rumeli evladı sevgili Asım Gültekin’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun. REKLAM July 22, 2020

Edebiyat dünyamızın kıymetli ismi, güzel insan Asım Gültekin'in vefat haberini derin teessür ile öğrendim. Asım kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine Sabr-ı Cemil diliyorum.



Mekanı cennet olsun inşaallah. pic.twitter.com/JrR5gbjdnd — Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) July 22, 2020

Asım Gültekin’in vefat haberini teessürle öğrendim. Güzel bir insan ve dava adamıydı.

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. — Fatmanur Altun (@fatmanuraltun) July 22, 2020

Allah rahmet eylesin, son güzel mesajınla göçüp gittin Asım hocam.

İhtiyaç duyulan biri daha meydanı boşaltıverdi.

Asım Gültekin’ler mahallemizde kolay çıkmıyor ki yeri doldurulsun

:(((

Ani ayrılışınla uyarı ve nasihatını bize yaptın.

Huuu diyelim huu..

Orada buluşma niyazıyla.. https://t.co/1hk5WjTE3F pic.twitter.com/988Hh0XgxS — Dr. Serdar Çam (@serdar_cam) July 22, 2020

Asım Gültekin kardeşimiz hakka yürüdü. Kendisini dert ehli, iyi ve çalışkan bir insan olarak tanıdık bildik. Mekânı cennet olsun, ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağolsun.



Yaklaşıyor yaklaşmakta olan... — Dr Kerem Kınık (@drkerem) July 22, 2020

Son ses kaydı 15 Temmuz'a ait

Öte yandan Asım Gültekin'in son ses kaydının 15 Temmuz tarihine ait olduğu görüldü.

Muhammediye Okumamızın 42. haftasındayız. Bu akşam saat 22.00'de Muhammediye'den 4100- 4200. beyitleri okuyacağız.



YouTube sayfamıza buyrun:https://t.co/DHiqxwX4ps — Asım Gültekin (@asimgultekin) July 15, 2020