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Hayat Asım Gültekinin vefatı edebiyat, medya ve siyaset dünyasını derinden sarstı
AKTÜEL

Asım Gültekin’in vefatı edebiyat, medya ve siyaset dünyasını derinden sarstı

Kırk beş yaşındaki gazeteci, yazar ve eğitimci Asım Gültekin'in Yalova'daki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi; edebiyat, medya ve siyaset dünyasını derinden sarstı. Sevenleri, Gültekin'in vefatının ardından üzüntülerini sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlar ile dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Asım Gültekin
Asım Gültekin

Gazeteci, yazar ve eğitimci Asım Gültekin geçirdiği kalp krizi sonucu 45 yaşında vefat etti.

Gültekin'in vefat haberi sevenlerini derinden üzdü. Edebiyat, medya ve siyaset dünyasından birçok isim Gültekin'in vefatına ilişkin baş sağlığı mesajı yayınladı.

O mesajlardan bazıları:

Son ses kaydı 15 Temmuz'a ait

  • Öte yandan Asım Gültekin'in son ses kaydının 15 Temmuz tarihine ait olduğu görüldü.

Yazar Asım Gültekin vefat etti
HAYAT
Yazar Asım Gültekin vefat etti
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