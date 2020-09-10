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Browni tarifi: Evde browni nasıl yapılır?

Browni tarifi: Evde browni nasıl yapılır?

Yeryüzünün gelmiş geçmiş en güzel keki: Brownie. Süngerimsi dokusunun hoşluğu, ağızda nazikçe dağılışının damakta bıraktığı o tarifsiz lezzette sizlerde bayılacaksın. Misafirinize sunacağınız kahvenizin yanına eşlik edecek olan browni tarifini sizler için derledik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Browni
Browni

Aşamalı ve her aşaması görsellerle zenginleştirilmiş kolay anlatımlı tarifimizin ayrıca besin ve kalori değerlerini de meraklısı için ekledik. Pratik tatlı tariflerinden browni için tarife buyurun...

Browni tarifi.

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10 dakikada hazırlanabilir pratik tatlı tarifleri

Browni tarifi

Malzemeler:

110 Gram oda sıcaklığında tereyağı

150 Gram bitter çikolata

1 Su bardağı toz şeker

3 Adet oda sıcaklığında büyük boy yumurta

1/3 (Çeyrekten biraz fazla) su bardağı un

1 Çorba kaşığı toz kakao

Browni tarifi.

Yapılışı:

Tereyağını tencereye alıp eritmeye başlayın. Çikolataları doğrayın. Tereyağına ilave edin. Balon çırpma teli ile karıştırın.

Hepsi eridiğinde toz şekeri ekleyin ve ocaktan alıp eriyene kadar karıştırın. Oda sıcaklığına gelince yumurtaları teker teker, her biri iyice karışınca ilave edin. Unu ekleyip karıştırın.

Kakaoyu ekleyin ve karıştırın. Pişirme kağıdı serdiğiniz küçük boy bir fırın kabına döküp üzerini düzleyin ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Eğer daha katı olmasını isterseniz 25 dakika pişirin. Tamamen oda sıcaklığına geldikten sonra dilimleyip servis edin.

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Browni tarifi.

Browni kaç dakikada pişer?

10 dakikada hazırlanan browni 20 dakikada pişer.

Browni kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan browninin kalorisi 413.

Browni yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Browni için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 19 lira.

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