Gastronomi zirvesinde tema ‘çeşitlilik’

5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi (FSUMMIT) Antalya’da yapıldı. Turizm ve gastronomi sektöründe çeşitlilik temasıyla düzenlenen zirvede ağırlama sektöründe kültürel farklılıkların rolü, teknolojinin sektördeki yeri ve sunduğu yenilikler ele alındı. Etkinlikte ayrıca misafir beklentilerindeki çeşitlilik, sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalar gibi konular sektörün önde gelen profesyonelleri, yatırımcıları ve uzmanları tarafından değerlendirildi. UNESCO’nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan pek çok öğeye sahip Türk mutfağı medeniyetlerin izlerini taşırken gastronomi turizmi açısından Türkiye’yi önemli bir merkez haline getiriyor. Çeşitlilik, işletme ve destinasyonların rekabet gücünü yükseltmesinin yanısıra hedeflenen 12 ay turizm hareketlerinin sürdürülmesine etki ediyor.

Tarım Orman Şûrası

İlki 1997 yılında yapılan Tarım Orman Şûrası 4. defa toplanacak. Tarım ve ormancılığa ilişkin gelecek stratejilerinin belirleneceği şûra 28-30 Nisan’da düzenlenecek. 16 başlıkta çalışma grubu oluşturulması ve 5 başlıkta atölye çalışması yürütülmesi kararlaştırılan organizasyonda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden temsilciler görev alacak. Hazırlık amacıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla hazırlık çalıştayı yapıldı. Şura kapsamında 16 tematik başlıkta çalışma grupları oluşturuldu. Bunlar bitkisel üretimden hayvansal üretime, su yönetiminden balıkçılığa, güvenilir gıdadan tarım-sanayii entegrasyonuna, ormancılıktan biyoçeşitliliğe, lojistikten finansmana, pazarlamadan teknolojiye kadar, ilgili bütün konuları bu gruplar içinde yer alıyor.

Pirinçte yapay zekâ

Pirinç türlerini yüzde 95 doğruluk oranıyla tespit edebilen yapay zekâ destekli yazılım geliştirildi. Ülkemizin çeltik üretiminde Osmancık pirinciyle bilinen Çorum’da pirinç çeşitlerini yapay zekâyla ayırt eden proje Hitit Üniversitesinde hazırlandı. Üniversitede kurulan Makine ve İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 5 farklı pirinç türünden 3 bin 600 görüntü yapay zekaya öğretildi. Yapılan denemeler sonucu pirinç türlerini tespit ederek farklı türleri ayırabilen ve pirincin kalitesini değerlendirebilen yazılım geliştirildi.

1301 çeşit dondurma

Ordulu dondurmacı Celal Karaarslan ve ekibi 1301 çeşit dondurma hazırlayarak bir rekora imza attı. Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası’nda yapılan başarılı denemeler Gines (Guinness) Rekorlar Kitabı’na girdi. Dünyanın en fazla çeşidi olan dondurması rekor denemesinde 11 kişilik ekibin 18 gün boyunca hazırlığı sonucunda hazırlanan dondurmalar kar üzerine kurulu 125 metrelik masada sergilendi. Yüzlerce farklı çeşit meyvenin yanı sıra yöresel ürünlerin yer aldığı dondurmalarda hamsi ve diğer balık çeşitlileri dikkat çekti. Daha önceki rekor ise 1001 çeşitle Abu Dabi’deydi.

3 asırlık gelenek

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde üç ayların gelişini simgeleyen ilk namaz çöreği geleneği 3 asırdır yaşatılıyor. Üç ayların ilk ayı olan “Recep” ayının gelmesiyle ilçedeki ev hanımları abdest aldıktan sonra yoğurdukları hamurdan pişirdikleri ekmeği cemaate ikram edilmesi için en yakındaki camiye gönderiyor. Recep ve şaban ayları boyunca her hafta cuma günleri dağıtılan çörek bölgede “mayalı” olarak da adlandırılıyor. İlçe sakinleri, üç ayların gelişini atalarından öğrendikleri şekliyle ekmeklerini bölüşerek kutluyor. Geleneğe göre bu çörek komşulara ikram edildiğinde sevap kazanıldığına inanılıyor.

Ata tohumları satışı

Ata tohumları bu ay itibariyle Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışta. Tescilli ata tohumu sayısı 37’den 49’a çıkarken, sertifikalı tohum üretimi 1,3 milyon tona ulaştı. Tohum geliştirme konusunda ilk 10’a giren ülkemizin 2002 yılında sertifikalı tohum üretimi sadece 145 bin tondayken, bugün bu rakam 1,3 milyon tona çıktı. 117 ülkeye tohum ihraç eden Türkiye’de kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramı bu ülkede üretiliyor. 1109 firma da tohum geliştirip üretiyor.

GÖZÜME TAKILANLAR

Hamsi ve mıhlama festivali

Tekirdağ’da Hamsi ve Mıhlama Festivali’nin ilki Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince düzenlendi. Hamsi tadında ve mıhlama kıvamındaki etkinlikte vatandaşlara 4,5 ton hamsi ve 1 ton mıhlama ikram edildi. Ayrıca programda Trabzon ekmeği, Akçaabat köftesi, Vakfıkebir tereyağı gibi Karadeniz ürünleri sergilendi.





Un kurdu ürünlerine AB izni

Daha önce çekirge ve cırcır böceği gibi çeşitli böceklerin gıdalarda kullanımını onaylayan AB Komisyonu (AB) toz haline getirilmiş ve ultraviyole işlem görmüş toz halindeki un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasını ve belirli ürünlerde kullanılmasını onayladı. AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanan yönetmelikle ürün 10 Şubat’tan itibaren AB piyasasına satışına izin verildi.





Beyinde ‘plastik’ tehlikesi

İnsan beyninde biriken plastik bileşen miktarının 8 yıl öncesine kıyasla yüzde 50 arttığı gözlemlendi. ABD’nin New Mexico Üniversitesi araştırmacılarının tespitlerine göre mikro ve nano plastiklerin en çok beyinde görüldü. Beyindeki plastiklerin “mikroskobik boyutlarda cam kırığı” şeklinde gözlemlenirken karaciğer ve böbrekteki MNP bileşen miktarının benzer oranlarda olduğu saptandı.





Afyon pastırması

Afyon’daki kesimhanelerde kesilen sığırların etlerinin su değmeden elde edilen bölümlerinden yapılan Afyon pastırmasında istenen rengi elde etmek için kullanılan etlerin kaliteli olması gerekir.

Kesilen sığır gövdelerinin bazı özel bölümlerinden sökülen etlerin tuzlama, kurutma işlemlerinin ardından çemen adı verilen yenilebilir özel madde ile kaplanır ve tekrar kurutma, olgunlaştırma işlemleri uygulanır. Bütün bu işlemler sayesinde kendine has renk elde edilir.

2005 yılında Türkiye’de tescil edilen bu özel lezzet Avrupa yolunda. Ürünün coğrafi işaret başvurusunu uygun bulan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üç aylık itiraz süreci tamamlandıktan sonra tescilleyecek. AB’de tescilli 30 coğrafi işaretimiz bulunurken 5’i ilan aşamasında olmak üzere 79 başvurumuzun işlemleri devam ediyor.

Yerel değerlerimiz olan coğrafi işaretli ürünlerimizi uluslararası arenada tanıtma, koruma ve markalaştırma çalışmalarına devam eden TÜRKPATENT Afyon pastırmasının da ülke dışındaki tescil yolculuğu için girişimde bulunan kurum oldu.







