Türk Sanatına üç boyutlu bir bakış

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin (İRHM) tarihindeki en kapsamlı koleksiyon bağışı olan Lale & Cengiz Akıncı koleksiyonun ikinci sergisi “Boyut Farkı” İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

2023 yılında Lale ve Cengiz Akıncı çiftinin İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’ne (İRHM) bağışladıkları yedi yüz parçalık koleksiyon 19. yüzyıldan 21. yüzyıla kadar uzanan sanat eserlerini bünyesinde barındırıyor. Cengiz Akıncı’nın annesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunu ünlü ressam Naile Akıncı’nın kendisine henüz 16 yaşında iken armağan ettiği dönem sanatçılarının eserleriyle oluşturmaya başladığı koleksiyon yarım asır içinde gelişerek ağırlıklı olarak 1930’lardan bugüne uzanan farklı dönemleri temsil eden figüratif ve soyut eserler, baskı resimler ile değişik teknikleri bir araya getiren desenler, heykel, seramik ve cam eserlerden oluşuyor.

Lale ve Cengiz Akıncı

Çok zengin bir koleksiyon

Lale-Cengiz Akıncı’nın uzun yıllara dayanan ve TÜYAP 19. Uluslararası Sanat Fuarı’nda “Koleksiyoner Onur Ödülü»nü layık görülen koleksiyonlarından seçme eserlerin yer aldığı Boyut Farkı Sergisi sanatçıların, kendi üretim alanlarının dışına taşarak ortaya koydukları resim, heykel, seramik ve cam işlerinden oluşan zengin çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Küratörlüğünü Dr. Ali Kayaalp’in üstlendiği sergi Erken Cumhuriyet döneminden günümüze kadar Türk plastik sanatının gelişiminin tarihsel süreç içinde izlenebilmesine olanak tanıyor.

Ünlü isimlerden seçkiler

Boyut Farkı Sergisi’nde Halil Paşa, İbrahim Çallı, Sami Yetik, Feyhaman Duran, Hüseyin Gezer, Zeki Kocamemi, Ali Avni Çelebi, Hale Asaf, Zühtü Müridoğlu, Léopold Lévy, Nuri İyem, İsmail Hakkı Oygar, Hakkı İzet, Vedat Ar, Avni Arbaş, Zeki Faik İzer, Burhan Uygur, Naile Akıncı, Eşref Üren, Neş’e Erdok, Tiraje Dikmen, Eren Eyüboğlu, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Neşet Günal, Şükriye Dikmen, Kuzgun Acar, Turan Erol, Fethi Arda, Adnan Turani, Fethi Kayaalp, Leyla Gamsız, Tülin Ayta, Attila Galatalı, Ruzin Galatalı Gerçin, Alev Ebuzziya, Bingül Başarır, Ömür Bakırer, Devrim Erbil, Meriç Hızal, Rahmi Aksungur, Melike Abasıyanık Kurtiç, Jale Yılmabaşar ve Füreya Koral gibi öncü isimlerin eserleri karşımıza çıkıyor.

Farklı sanat dalları bir arada

Heykel, seramik ve cam işleri odağına alan bunlarla birlikte koleksiyondaki resimler arasında bağlantılar kurmayı amaçlayan sergi, ziyaretçileri farklı boyutlarda bir sanat yolculuğuna davet ediyor. 2023’te açılan “Artı700” başlıklı ilk sergide sadece resimlerle başlayan iki boyutlu anlatı bu sergi ile üçüncü boyuta hacimlerin dünyasına taşınıyor. Akıncı çiftinin bir araya getirdiği koleksiyonun zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan sergi bir koleksiyonerlik hikâyesi anlatmasının yanı sıra Türk sanatının az bilinen yönlerini nadide örneklerle izleyicilere sunuyor.

Türkiye’de seramik sanatının kurucularından Atilla Galatalı’nın 1972’de Fransa’nın Vallauris kentinde düzenlenen III. Uluslararası Seramik Bienali’nde birincilik ödülü kazandığı “Pano” adlı eseri de sergide yer alıyor. “Pano” işi Pablo Picasso’nun jüri başkanlığını yaptığı bienalde ödülün sahibi olmuştu.

MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin Geçici Sergi Alanı’nda yer alan “Boyut Farkı” sergisi 28 Mart tarihine kadar görülebilir.







