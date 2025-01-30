Nuri Bilge Ceylan’ın “Yolda” fotoğraf sergisi açıldı

Erkal, fotoğrafların farklı coğrafyalarda çekilmesine rağmen ortak bir duyguyu taşıdığını belirterek: “Sergide, bütün benzerlikleri ve farklılıklarıyla birlikte tüm kahramanlar hayali gezegenin bir parçası gibi konumlanıyor. Dolayısıyla bunlar ne dönemsel ne de coğrafi olarak ayrılmış fotoğraflar. Bir araya geldiklerinde bir bütünün parçasını oluşturuyorlar” diye konuştu. Açılışa katılan Nuri Bilge Ceylan, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Sergi, 23 Şubat’a kadar pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.