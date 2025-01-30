Nuri Bilge Ceylan’ın “Yolda” fotoğraf sergisi açıldı

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın “Yolda” sergisi Dirimart Dolapdere’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Sergi, Ceylan’ın Cezayir, Çin, Hindistan, Mısır, Rusya, Türkmenistan ve ülkemizde çektiği portrelerden oluşuyor. Sergiye özel hazırlanan video çalışmasında Ceylan’ın fotoğrafları çekim aşamasından eserlerin sergilenme anına uzanan süreç anlatılıyor. Dirimart Galeri Direktörü Selen Erkal, Ceylan’ın dördüncü kişisel sergisine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Nuri Bilge Ceylan’ın seyahatleri sırasında çektiği fotoğrafların sergilendiğini ifade eden Erkal, “Bu sergide insan portrelerinin öne çıktığı bir seçki görüyoruz. Bu fotoğraflar ilk kez sergileniyor. 25 tane fotoğraf yer alıyor” dedi.
23 ŞUBAT’A KADAR GÖRÜLEBİLİR
Erkal, fotoğrafların farklı coğrafyalarda çekilmesine rağmen ortak bir duyguyu taşıdığını belirterek: “Sergide, bütün benzerlikleri ve farklılıklarıyla birlikte tüm kahramanlar hayali gezegenin bir parçası gibi konumlanıyor. Dolayısıyla bunlar ne dönemsel ne de coğrafi olarak ayrılmış fotoğraflar. Bir araya geldiklerinde bir bütünün parçasını oluşturuyorlar” diye konuştu. Açılışa katılan Nuri Bilge Ceylan, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Sergi, 23 Şubat’a kadar pazartesi hariç her gün 11.00-19.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebilecek.