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İGA “Bastığım Yerdeyim” sergisini açtı

İGA “Bastığım Yerdeyim” sergisini açtı

04:0029/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.

İGA İstanbul Havalimanı’nın ağırladığı farklı kültürlerden 100 misafirin portresinin yer aldığı “İGA’nın Yüzleri: Bastığım Yerdeyim” sergisi, İGA ART Galeri’de açıldı.

Küresel aktarma merkezi özelliğinin ötesinde, dünyanın 321 noktasına düzenlenen uçuşlarla farklı kültürlerin buluştuğu bir mekan olan İstanbul Havalimanı, ev sahipliği yaptığı çok kültürlülüğü yeni bir sergiyle ortaya koyuyor. İstanbul Havalimanı’nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri’nin fotoğraf sergisi, dünyanın dört bir yanından İstanbul Havalimanı’nı ziyaret etmiş 100 yolcunun portresini bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gülveli Kaya’nın yaptığı sergi, 30 Nisan’a kadar görülebilir.



#Sergi
#Bastığım Yerdeyim
#İGA

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