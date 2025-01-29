İGA “Bastığım Yerdeyim” sergisini açtı

Küresel aktarma merkezi özelliğinin ötesinde, dünyanın 321 noktasına düzenlenen uçuşlarla farklı kültürlerin buluştuğu bir mekan olan İstanbul Havalimanı, ev sahipliği yaptığı çok kültürlülüğü yeni bir sergiyle ortaya koyuyor. İstanbul Havalimanı’nın kültür ve sanat merkezi İGA ART Galeri’nin fotoğraf sergisi, dünyanın dört bir yanından İstanbul Havalimanı’nı ziyaret etmiş 100 yolcunun portresini bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gülveli Kaya’nın yaptığı sergi, 30 Nisan’a kadar görülebilir.