"Cumartesi Buluşmaları" başlıyor

Arşiv.
Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) gelenekselleşen haftalık söyleşi programı "Cumartesi Buluşmaları", şubat ayında zengin bir içerik sunuyor.
Gelecek ayki programın konukları arasında Attila Koç, Mehmet Beyhan, Peren Birsaygılı Mut ve Şüheda Feyat olacak. 1 Şubat 14.00’teki ilk buluşmada Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç konuşacak. Sırasıyla 8 Şubat’ta Mehmet Beyhan, 15 Şubat’ta yazar ve yayıncı Peren Birsaygılı Mut, 22 Şubat’ta ise edebiyatçı Şuheda Feyat dinleyicilerle buluşacak.
#aktüel
#hayat
#cumartesi buluşmaları
#edebiyat