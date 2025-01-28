"Cumartesi Buluşmaları" başlıyor

Gelecek ayki programın konukları arasında Attila Koç, Mehmet Beyhan, Peren Birsaygılı Mut ve Şüheda Feyat olacak. 1 Şubat 14.00’teki ilk buluşmada Kültür ve Turizm eski Bakanı Atilla Koç konuşacak. Sırasıyla 8 Şubat’ta Mehmet Beyhan, 15 Şubat’ta yazar ve yayıncı Peren Birsaygılı Mut, 22 Şubat’ta ise edebiyatçı Şuheda Feyat dinleyicilerle buluşacak.