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Fazıl Say ABD turnesine çıkıyor

Fazıl Say ABD turnesine çıkıyor

04:0027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fazıl Say.
Fazıl Say.

Usta piyanist ve besteci Fazıl Say, şubat ayında ABD turnesine çıkacak.

Fazıl Say, ABD turnesi kapsamında ilk konserlerini 1-2 Şubat’ta Baltimore’da verecek. Baltimore’daki konserlerin ilkinde Fazıl Say, ünlü çellist Nicolas Altstaedt ile aynı sahneyi paylaşacak. Bu konserlerin ardından ünlü piyanist turneye, kendi eserlerinden oluşan özel resital programıyla devam edecek. Sanatçı, 4 Şubat’ta Chicago’da, 6 Şubat’ta Philadelphia’da, 7 Şubat’ta başkent Washington’da konser verecek. Turnenin son konseri ise 8 Şubat’ta ise Wayne-New Jersey’de olacak. Fazıl Say konserlerinde, aralarında yenilerinin de bulunduğu kendi eserlerinden oluşan özel bir repertuvar sunacak.





#Fazıl Say
#Turne
#ABD

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