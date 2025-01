Fazıl Say ABD turnesine çıkıyor

Fazıl Say, ABD turnesi kapsamında ilk konserlerini 1-2 Şubat’ta Baltimore’da verecek. Baltimore’daki konserlerin ilkinde Fazıl Say, ünlü çellist Nicolas Altstaedt ile aynı sahneyi paylaşacak. Bu konserlerin ardından ünlü piyanist turneye, kendi eserlerinden oluşan özel resital programıyla devam edecek. Sanatçı, 4 Şubat’ta Chicago’da, 6 Şubat’ta Philadelphia’da, 7 Şubat’ta başkent Washington’da konser verecek. Turnenin son konseri ise 8 Şubat’ta ise Wayne-New Jersey’de olacak. Fazıl Say konserlerinde, aralarında yenilerinin de bulunduğu kendi eserlerinden oluşan özel bir repertuvar sunacak.