Geçiş dönemi hikayeciliği

27. sayısı yayımlanan Olağan Hikâye, raflardaki yerini aldı. Son okumasını Keziban Soylu’nun yaptığı dergide Ahmet Şevki Şakalar’ın çalışmasıyla okumaya başladığımız hikâyelere 11 isim katkı sağlamış. Bunların arasında Fatih Selvi’nin Tabiri Zor Rüya’sıyla Gizem Cevher’in Çatlak Duvarlardan Sızmayan Gün Işığı’nı ayın hikâyeleri seçiyorum. Usta hikâyeci Cihan Aktaş’ın Melekgirmez Fısıltıları’nı da unutmayayım. Bu sayının söyleşi konukları Mukadder Gemici ve Cihan Aktaş. Gemici’yle sekiz yazar birlikte söyleşmişler. Aktaş’ın sorularıysa Gökhan Yılmaz’dan. Yılmaz konuşmanın yanı sıra misafirinin Kar Gibi Patiskalar’ı üzerine bir yazı kaleme almış. Olağan Hikâye’de kıymet arz eden Dergilerde bölümünde Büşra Çelik, Keziban Soylu ve Oğuzhan Oğuzbey Hece Öykü’yü konuşmuşlar. Okumam bittiğinde sohbet yarım kalmış hissine kapıldım. Çelik, Âlim Kahraman Hikâyeciliği’ni de irdelemiş. Bu sayıda dosya konusu olarak Geçiş Dönemi Hikâyeciliği belirlenmiş. Rabia Altuntaş, Büşra Çelik, Merve Çakır, Keziban Soylu, Şerife Saliha Bozoklu ve Sebahat Meraki metinleriyle dosyaya katkı sağlayan yazarlar. Re’sen Editör Soylu, Özay Erdem’in Tek Kişilik Balayı’sıyla Hüseyin Kılıç’ın Küçük Bir İhtimal’ini tanıtıyor. Okuru Bol mu Olsun? ve Kitaplar Arasında başlıklı bölümlerde Ustam Diyorum Öldü, Gün Dönende, Büyü Bozuldu ve Akrebin Kışı isimli kitaplar var. Hikâye dergisine, olaganhikaye@gmail.com e posta adresinden veya 0212 581 61 72 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Değinmeler...

İnsan kuvvetliyim zannediyor. Heveslere, hırslara, hayallere kapılıp hızlanıyor. Hız ve haz. Hayat çabucak geçiveriyor. Oysa ‘dünya yalan’ kabul etmek istemiyoruz. Güya güçlüyüz, ayak direyeceğiz, bildiğimizi okuyacağız. Olmaz… Şu yaprağın ucundan düşmekte olan damlaya bak. Bak, iyi bak. Düştü düşecek. Tıp…, düştü işte. Ömür dediğinin süresi bu kadar. Damlaya bak, dersini al. Almıyorsan paşa gönlün bilir. Gün gelir alacaklı alacağını alır. Geçtiğimiz ay sonu ebediyete uğurladığımız babam Mustafa Yavuz’a rahmet diliyorum. Makamı cennet olsun inşallah!





Olağan Hikâye’den:

“Türk öyküsü Batı’nın etkisiyle doğmuş olsa dahi salt bir taklidin ürünü değildir. Bu anlamda bilhassa ‘geçiş dönemi eserleri’ olarak nitelendirilen ilk dönem öykü kitapları incelendiğinde geleneksel hikâyeden modern öyküye doğru bir sürecin yaşandığı dikkat çekmektedir. Bu eserlerde bir yandan mesnevilerin, halk hikâyelerinin, masalların, menakıpnamelerin ... ruhu varlığını sürdürürken diğer yandan modern anlatının izlerine rastlanmaktadır.”





ZARİFOĞLU İÇİN

İnsicam, e-dergi olarak çıkıyor. ‘Aile’yi dosya konusu yapan derginin 50. sayısı (Nisan) yeni yayımlandı. Derginin sahibi İnsan ve Medeniyet Hareketi adına Kemal Özden. Yönetmeni Mustafa Özel hoca. Editörlüğünü Şehnaz Fındık İnan’ın yaptığı e-derginin yayın kurulunda Ahmet Geçer, Cemal Balıbey, Ebubekir Dilekçi, Fatih Büyükkara, Haluk Nas, Mustafa Özel, Mehmet Bulayır ve Raif Nas var. www. insicam.net adresinden ulaşabileceğiniz İnsicam geçtiğimiz ay hem e-dergi olarak okuruyla buluştu hem de basıldı. Sağ olsunlar dergideki arkadaşlar büyük Türk şairi Cahit Zarifoğlu için hazırladıkları özel sayıdan bana da gönderdiler. Aciz Cahit Zarif: Abdurrahman Cahit Zarifoğlu başlıklı 49. sayının sunuşunda şöyle diyor Mustafa Özel: Zarifoğlu’nu özel sayı ile hatırlayalım istedik. … Elimizden geldiğince kendisinin sanat, fikir ve gönül dünyasına girmeye, kapı aralamaya, oradan çiçekler toplamaya, kokular derlemeye çalıştık. Hasan Aycın ve Hilal Özder özel sayının çizerleri. Dergiye Ahmet Mercan’ın Zarifçe Ölüm başlıklı şiiriyle giriş yapıyoruz. Şiirden: Bir Değirmendir Bu Dünya elbet / Buğdayı da insan belle / Irgalanış dost içinse / her defasında ölüm bir basamak daha güzel. Fotoğraflarla desteklenen özel sayıya Mustafa Özel, Suavi Kemal Yazgıç, Betül Zeyrek gibi isimlerin aralarında olduğu 30’a yakın kalem erbabı katkı sağlamış. Ortaya bu özel ve güzel sayı çıkmış. Satır satır okuduğum dergiyi Cahit beyin oğlu Ahmet’e hediye edeceğim.





Ahmet Haşim’e saygıyla…

Elime zamanında ulaşmadığı için geç tanıtabildiğim dergilerden Söğüt’ün 31. sayısı yayımlandı. Sinan Terzi yönetimindeki derginin Ocak-Şubat sayısı Ahmet Haşim dosyasıyla okuruna merhaba dedi. Derginin Tema konusunun başlığıysa, Türk Edebiyatının Son Çeyreği 200-2025: Türk Şiiri. Fecr-i Âtî şairi olarak bilinen Haşim’le ilgili çalışmaya Cengizhan Orakçı’nın Ben Ahmet Haşim başlıklı metniyle giriş yapıp İbrahim Ay’ın yazısıyla bitiriyoruz. Gayet geniş tutulan ve 84 sayfa ayrılan dosyaya dokuz yetkin isim katkı sağlamış. 54 sayfalık Tema’da İlk Çeyreğe Girerken 2000’ler Şiiri başlıklı ilk çalışma A. Samet Atılgan imzalı. M. Tuğrul Çolak, İbrahim Daş, Çağrı Subaşı, Serdar Aydın, Ayşe Nur Biçer ve Doğanay Dağlar, Tema’ya katkı sağlayan diğer yazarlar. Şiir soruşturmasındaysa Aleyna Taran ve Furkan Çalışkan’ın aralarında olduğu 10 şairin görüşlerine baş vurulmuş. Söğüt’ün şairleri William Shakespeare (Çev.: Ali Günvar), Anne Sexton (Çev.: Muhammet Durmuş), Zümrüt Karabudak, Yakup Diker, Uğur Şerbetçi, Taner Sarıtaş, Süreyya Altunkara, M. Tuğrul Çolak, Elif Yıldız, Çarı Subaşı, Bilgehan Tuğrul, Batur Ozan Togay, Batuhan Çağlayan ve Ahmet B. Tamu. Şiirle bitireyim. Şair Diker’den: İnsan bir kapı aralığı / insan bir kapı sesi burada / kendisine karşı. Hikâyelerin, deneme ve inceleme yazılarının da yer aldığı Türk edebiyatı dergisine, sogut@otuken.com.tr e posta adresinden ulaşılabilir.





Atay’ın bilinmeyen yazıları

Uzun soluklu dergilerimizden Türk Dili, 879 sayıyı geride bıraktı. Mustafa Kurt hocanın yazı kurulunda olduğu dergiyle ilgili yazımın başlığını Mehmet Can Doğan’dan aldım. Doğan, önceki sayıda başladığı Atay yazısını sürdürüyor. Dizi yazarlarından biri de ağaç, bitki, böcek âşığı İsmail Karakurt. Şair bu sefer badem çiçeklerini yazmış. Türk Dili’nde iki söyleşi var. Cihan Şimşek, Haldun Taner’in eşi Demet Taner’le merhum üzerine; Ferahfeza Erdoğan’sa Everest’ten çıkan Zürafanın Bildiği kitabının yazarı Gamze Güller’le kitabı hakkında konuşmuşlar. İki konuşmanın da ilgi çekici olduğunu belirtmeliyim. Bu sayının şairleri, Tarık Özcan, Tacettin Şimşek, Hikmet İlhan, Ersin Özarslan, Yasin Mortaş, Salih Kürşad Dolunay, Cengizhan Orakçı, Nazım Payam ve Necati Albayrak. Öykü, deneme, eleştiri-inceleme ve kitap yazılarıyla ilerleyen dergiyle ilgili bahsimi Cengizhan Orakçı’nın Alkış Kargış’ının giriş dizeleriyle bitireyim: Sırnaşık cümleler gecesiz gündüzsüz / Olur Olmaz kapı zillerine basan arsız / Açmasan içinde bir şüphe gelen kim / Hızlı kargolar içinde hızlı ürünler / Dışında kalana hayırsız vatandaş diyorlar. Dil ve edebiyat dergisine, turkdili@tdk.gov.tr e posta adresinden veya 0312 427 28 79 no’lu telefondan ulaşılabilir.



