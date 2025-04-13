Dergilik: İnsicam’dan Zarifoğlu özel sayısı

, e-dergi olarak çıkıyor. ‘Aile’yi dosya konusu yapan derginin 50. sayısı (Nisan) yeni yayımlandı. Derginin sahibi
İnsan ve Medeniyet Hareketi
adına
. Yönetmeni
hoca. Editörlüğünü Şehnaz Fındık İnan’ın yaptığı e-derginin yayın kurulunda Ahmet Geçer, Cemal Balıbey, Ebubekir Dilekçi, Fatih Büyükkara, Haluk Nas, Mustafa Özel, Mehmet Bulayır ve Raif Nas var.
adresinden ulaşabileceğiniz İnsicam geçtiğimiz ay hem e-dergi olarak okuruyla buluştu hem de basıldı. Sağ olsunlar dergideki arkadaşlar büyük Türk şairi Cahit Zarifoğlu için hazırladıkları özel sayıdan bana da gönderdiler.
Aciz Cahit Zarif: Abdurrahman Cahit Zarifoğlu
başlıklı 49. sayının sunuşunda şöyle diyor Mustafa Özel: Zarifoğlu’nu özel sayı ile hatırlayalım istedik. … Elimizden geldiğince kendisinin sanat, fikir ve gönül dünyasına girmeye, kapı aralamaya, oradan çiçekler toplamaya, kokular derlemeye çalıştık. Hasan Aycın ve Hilal Özder özel sayının çizerleri. Dergiye Ahmet Mercan’ın Zarifçe Ölüm başlıklı şiiriyle giriş yapıyoruz. Şiirden: Bir Değirmendir Bu Dünya elbet / Buğdayı da insan belle / Irgalanış dost içinse / her defasında ölüm bir basamak daha güzel. Fotoğraflarla desteklenen özel sayıya Mustafa Özel, Suavi Kemal Yazgıç, Betül Zeyrek gibi isimlerin aralarında olduğu 30’a yakın kalem erbabı katkı sağlamış. Ortaya bu özel ve güzel sayı çıkmış. Satır satır okuduğum dergiyi Cahit beyin oğlu Ahmet’e hediye edeceğim.