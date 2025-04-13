Dergilik: İnsicam’dan Zarifoğlu özel sayısı

27. sayısı yayımlanan Olağan Hikâye, raflardaki yerini aldı. Son okumasını Keziban Soylu’nun yaptığı dergide Ahmet Şevki Şakalar’ın çalışmasıyla okumaya başladığımız hikâyelere 11 isim katkı sağlamış. Bunların arasında Fatih Selvi’nin Tabiri Zor Rüya’sıyla Gizem Cevher’in Çatlak Duvarlardan Sızmayan Gün Işığı’nı ayın hikâyeleri seçiyorum. Usta hikâyeci Cihan Aktaş’ın Melekgirmez Fısıltıları’nı da unutmayayım. Bu sayının söyleşi konukları Mukadder Gemici ve Cihan Aktaş. Gemici’yle sekiz yazar birlikte söyleşmişler. Aktaş’ın sorularıysa Gökhan Yılmaz’dan. Yılmaz konuşmanın yanı sıra misafirinin Kar Gibi Patiskalar’ı üzerine bir yazı kaleme almış. Olağan Hikâye’de kıymet arz eden Dergilerde bölümünde Büşra Çelik, Keziban Soylu ve Oğuzhan Oğuzbey Hece Öykü’yü konuşmuşlar. Okumam bittiğinde sohbet yarım kalmış hissine kapıldım. Çelik, Âlim Kahraman Hikâyeciliği’ni de irdelemiş. Bu sayıda dosya konusu olarak Geçiş Dönemi Hikâyeciliği belirlenmiş. Rabia Altuntaş, Büşra Çelik, Merve Çakır, Keziban Soylu, Şerife Saliha Bozoklu ve Sebahat Meraki metinleriyle dosyaya katkı sağlayan yazarlar. Re’sen Editör Soylu, Özay Erdem’in Tek Kişilik Balayı’sıyla Hüseyin Kılıç’ın Küçük Bir İhtimal’ini tanıtıyor. Okuru Bol mu Olsun? ve Kitaplar Arasında başlıklı bölümlerde Ustam Diyorum Öldü, Gün Dönende, Büyü Bozuldu ve Akrebin Kışı isimli kitaplar var. Hikâye dergisine,

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