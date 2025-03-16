Dergilik: Sanatçı edebî akıma sığmaz

22 yıldır öykü severlerle buluşan Heceöykü, 127. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Yönetmen Emin Gürdamur giriş yazısında, “… Bu sayımızda masal birikimimize dikkat çekmek; cinlere, perilere, devlere, Kaf Dağı’na, ejderhalara, Elflere, Şehrazat’a tazimle selam vermek istedik” diyor. Bu minval üzere, Enikonu’da bir metin kaleme almış Tuba Dere. Şöyle bitiriyor geniş yazısını: Her masal geleceğe doğru yürürken bazı parçaları eskiyecek, dökülecek ama yepyeni eklentilerle yoluna devam edecek. Masallar bitemez, millet var oldukça! 17 çalışmanın yer aldığı derginin bu sayıdaki öykücüleri arasında Sadık Yalsızuçanlar, Esra Kılıç Türedi, Naime Erkovan, Ali Necip Erdoğan, Sema Bayar, Doğukan İşler ve Kudret Ayşe Yılmaz gibi imzaları görüyoruz. Heceöykü’nün söyleşi konuğu Necmettin Turinay hoca. Hikâye, mesnevi ve roman gibi konularda Emin Gürdamur’un sorularını cevaplayan Turinay’ın söylediklerini satır satır okudum. Hocanın konuşmanın girişine alıntılanan sözünü ben de alayım: Büyük sanatçılar hiçbir edebî akıma sığmazlar; hangi çağda yaşarsa yaşasınlar, daima kendileri olarak vardırlar. Beyhan Keçeli’nin yazı başlığı hayli ilginç: İntihal mi Soylu Akrabalık mı? Soruyu şöyle cevaplıyor Keçeli: Biz özgünlüğün peşinden nefes nefese koşsak da soylu akrabalarız. Dosya çalışmalarıyla dikkat çeken derginin Kitap Cebi de dolu dolu. Özge Korkmaz’ın hazırladığı cebe, değerlendirme ve tanıtımları yapılan 16 kitap sığmış. Öykü dergisine, heceoyku@hece.com.tr e posta adresinden veya 0312 419 69 13 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Değinmeler...

Nurettin Durman’ın Gerçek Hayat’ta (2008) yayımlanan söyleşisinden: Soru: İnternet birçok şeyi olduğu gibi şiiri de kolay tüketiyor. Cevap: Evet. Veya gün geliyor site çöküyor, hepsi gidiyor. Benim yıllardan beri biriktirdiğim dergiler hâlâ yanımda. Eve sığmayanlarını dükkâna getirdim. Atamıyorum, satamıyorum. Bunların hepsi tarih, emek, göz nuru... Dergicilik çok hoş ve güzel bir zanaat üstelik. Tabii bir de dergicilikte herkesi memnun edemiyorsunuz. Yazısı yayınlanmayan kırılır, incinir. İnternette şiirlerinin yirmi bin kişi tarafından okunduğunu söyleyen bir şair, kitabını bassa kaç kişi alıp okuyacak?

Heceöykü’den:

“Gecikmiş aydınlanma/modernleşme deneyimimiz; Türk edebiyatında fantastiğin, büyülü gerçekliğin genç teşekkülünü de bir miktar izah ediyor. Bununla birlikte geride bıraktığımız yarım asırda edebiyatımız masalların kapısını defalarca çalmış, bireysel ve kolektif pek çok eserle -bir ara unutacak gibi olduğumuz- o büyük hazineyi yeniden harlamaya, günümüze taşımaya gayret etmiştir.”

Emin Gürdamur

ÇİZGİYLE HÜSN Ü AŞK

Kaynaklarda, Şeyh Galib’in, henüz genç yaştayken altı ay gibi kısa bir zaman diliminde kaleme aldığı belirtilen Hüsn ü Aşk, KETEBE Yayınları’nca çizgi romana uyarlandı. Döneminin sayılı üstatlarından olan ve divan edebiyatına damgasını vuran Şeyh Galib’in başyapıtı, yönetmen Furkan Çalışkan ve editör Aykut Ertuğrul’un koordinatörlüğünde, romana uyarlanıp Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ından Kaderin Kalemi başlığıyla okura sunuldu. Eser ilk defa yayımlanmıyor elbette. Bu sefer bir fark var. O fark, kitabın genç yetişkin okurlar için çizgi romana uyarlanması. Nazar Karacan’ın yaptığı uyarlamanın sanat yönetmenliğini Emre Karacan üstlenmiş. Eserin yayımımın ardından Güray Süngü’nün moderatörlüğünde gerçekleşen tanıtım toplantısında, kitap için şöyle konuşmuş Nazar Karacan: Sevginin, hakikatin ve insanın içsel yolculuğuna dair kişisel bir keşif. Aynı zamanda geçmişle geleceğin, gelenekselle modernin buluştuğu bir köprü. Tıpkı Hüsn ile Aşk’ın birbirine kavuşması gibi. Emre Karacan’sa, ortaya çıkan bu yeni çalışmaya dair, “Böyle bir eseri böylesine bir çizgi romana evriltme süreci aslında Aşk’ın serüveniyle birebir. Çünkü tasarlarken anlatımla aynı akışta hissediyorsunuz. Bittiğinde ve kitaba dokunduğunuzda ise o kavuşma anını tam olarak hissediyorsunuz” ifadelerini kullanmış. Bir ‘genç okur ve dergisever’ olarak KETEBE’yi ve emeği geçen arkadaşları “Aşk olsun!” diyerek kutluyorum.

Haydi âdemoğlu kendinle tanış

Mısrası, Yitiksöz’ün 27. sayısının kapağında yer alan Nuri Pakdil beyitinin ilk mısrası. Şöyle devam ediyor: Uzak dediğin yer en çok bir karış. Ön ve arka kapakları Yasin Mortaş fotoğrafları süslüyor. Arka kapakta bir Hüseyin Akın şiiri var. Son iki satırı şöyle: Beni cebinde gezdir diyorsun eski yârim / Niye hiç sormuyorsun, burası nere diye! Nurettin Durman ağabeyle devam: Çağırın varsa bir dişbudak fidanından / Bir çekirdek olsun düşüreyim toprağa. “…güldükçe / anlamışım / yüzünün bir gül gibi açıldığını” diyor Ahmet Tepe. Agâh Sayra’ysa biliyor ki, “Irmaklar yokluyor kalbimizi.” Seher Özkök’ten: Olacak olanın olmuşluğu sırlıdır halbuki / Bir gül gölgesinde. Mustafa Uçurum dertli: Bu marketler ne çok kirletiyor ellerimi. Mehmet Yılmaz biliyor ki, “Yanlış başlayan bir ömrü düzeltmiyor uzaklar.” Hüseyin Çolak’tan: Sana kırılmış aynalar bıraktım / Kırgınlığımı anla diye. Ali Sali, “ve saçlarımız yüzer ihtimal / karanlığında gecenin” diyor. Cahit Küçük, Ekrem Elmas, Ayşe Zülal Güngör, Mustafa Gök, Bünyamin Vırıt, Sinem Sevgili, Asiye Ceyhan, Akif Dut, Sinan Davulcu, Bünyamin K, Derya Kurtoğlu, Mehmet Sümer, Mehmet Narlı, Yasin Mortaş, İbrahim Gökburun, Ümit Zeynep Kayabaş ve Hacı Ahmet Sevgili bu sayının diğer şairleri. Esma Polat’la bitireyim: Bir gül fideledim geceyi sevdi / Üzgünlük damladı elbisesine. Sanat, edebiyat ve düşünce dergisine, yitiksoz@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Devlet nedir, ne değildir?

Sorusunu ben soruyorum gibi görünse de aslında Ulak dergisi soruyor. İlkin 16. defa okuruyla buluşan dergiyi kısaca tanıtayım. Üç ayda bir yayımlanan Ulak (haberci), PTT Çalışanları Dayanışma Derneği Ulak Kültür Yayınları tarafından çıkarılıyor. Yönetmeni Mustafa Bayraktar, editörüyse Ceyhun Konak. 48 sayfalık dergi (niyeyse!) parlak kâğıda basılmış. Dergide yer alan şiir ve nesirler, fotoğraf ve çizimlerle desteklenmiş. Böylece ortaya Ulak çıkmış. Sağ olsunlar dergiden arkadaşlar bana birkaç sayı birden gönderdiler. Umarım yeni sayılarını da (çıktıkça) gönderirler. İşlerini sevmeleri ve önemsemeleri önemli. Bayraktar şöyle diyor girişte: Kalemimizle, kâğıdımızla, kelâmımızla devletimizin yanındayız. Eyvallah. Editör Konak’sa ‘tarihi yapan ve yazan tarafta olma’nın önemine dikkat çekiyor. Benim bildiğim şu: Vatan dildir, edebiyattır, dergidir! ‘Vatan’ başlıklı metinler ve şiirler ağırlıkta bu sayıda. Ünlü şairlerimizden alıntılanmış vatan, devlet, Türkiye konulu nesir ve şiirlere de yer verilmiş. Bayram Deniz’in şiirinin son bölümüyle bitireyim: söz ölür bazen / bir dilsizle sevişirken / sakalım kesilir / 657’ye tabi 399 olurken… Kültür, sanat ve edebiyat dergisine, ulakkulturyayinlari@ gmail.com e posta adresinden veya 0362 606 01 83 no’lu telefondan ulaşılabilir.







