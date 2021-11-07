Hayat Haşereler yuvada temizleniyor
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Haşereler yuvada temizleniyor

Haşere temizliği sağlık açısından büyük önem taşıyor. İlaçlat CEO’su Yüksek Kimyager Yılmaz Seçkiner, geliştirdikleri yerli sistemle ayda 15 bin noktayı ilaçladıklarını söyledi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Haşereler yuvada temizleniyor
Yılmaz Seçkiner

Haşere temizliği sağlık açısından büyük önem taşıyor. Geliştirdikleri yerli sistemle ayda 15 bin noktayı ilaçladıklarını söyleyen İlaçlat CEO’su Yüksek Kimyager Yılmaz Seçkiner, “Tasarladığımız PCO (Haşere Kontrol) sistemi dünyada bir ilk. Bu sayede gıda firmalarından alışveriş merkezlerine kadar ayda 10 milyon insanın bulunduğu yerde hizmet veriyoruz” dedi.

  • Haşerelerin yoğun olduğu alanların tespit edildiğini kaydeden Seçkiner, yerli sistemin haşere girişini anında tespit ederek müdahale imkanı sunduğunu söyledi.
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