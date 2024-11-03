Kadim değerlerimiz için kültür seferberliği

Yüzyıllardır zengin kültür mirasıyla anılan Türkiye’nin kadim değerlerini koruyarak başarıyla sürdürdüğü kültürel yükselişi “21. Yüzyılda Türkiye’nin Kültür Seferberliği” kitabıyla taçlandırılıyor. İletişim Başkanlığınca hazırlanan çalışma, “Türkiye, Türkiye’den büyüktür!” şiarıyla kadim kültürümüzün dünya çapında daha bilinir olması için gerçekleştirilen çalışmaları ve yeni nesillere kültürümüzü aktarmak için devletimizin tüm kurumlarıyla nasıl çaba sarf ettiğini somut örnekleriyle kamuoyunun ilgisine sunuyor. Yakın geçmişte izlenen çok yönlü kültür politikalarının derinlemesine bir analizini sunan eser, Cumhuriyet’le birlikte gelen kültürel kazanımları ve Türkiye’nin kültürel yükselişini anlatan değerli bir envanter görevi görüyor. 8 Kasım günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tanıtım toplantısı aynı zamanda Türkiye’nin kültürel mirasını koruma, aktarma ve dünyaya anlatma kapsamındaki atılımlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek iki oturumlu bir sempozyum ve bir sergiye de ev sahipliği yapacak. Program Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla gerçekleştirilecek.





Kültür endüstrisinin önemli isimleri konuşacak

Etkinlik kapsamında düzenlenen sempozyumda uzman bürokratlar, akademisyenler ve kültür sanat alanında öncü isimler yer alacak. Sempozyumun “Kültür Endüstrisinden Kültür Seferberliğine” başlıklı birinci oturumu, Türkiye’nin kültürel dönüşümünü ve devlet öncülüğündeki girişimlerin nasıl kültürel kimliği küresel anlatıya dâhil ettiğini incelemeyi amaçlıyor. Tartışma konuları arasında Türkiye’nin kültüre yaklaşımının evrimi, kültürel erişim ve dijitalleşmenin sanatsal üretime etkileri yer alacak. “Gelenekten Geleceğe: Türkiye’nin Kültür Yüzyılı” başlıklı ikinci oturumda ise Türkiye’nin kültürel kimliğinin dinamik doğasını ve geleneksel miras ile modern anlatılar arasındaki denge ele alınacak. Bu panelde tartışılacak temalar arasında küreselleşmenin yerel kültürler üzerindeki etkisi, gençlik katılımı ve kültürel farkındalık, sanat ve görsel kültür ile sinemanın toplumsal bellekle ilişkisi yer alacak. Programda aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, kültür varlığı kaçakçılığına karşı başlattığı mücadele kapsamında hazırlanan “Kaçış Yok!” adlı sergisinin İstanbul ayağının açılışı da yapılacak. Sergi, Türkiye’nin kültürel mirasın korunmasındaki güçlü çabasının somut bir tezahürü olarak, yurt dışından iadesi sağlanan önemli tarihî eserler ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. “Kaçış Yok!” sergisi ise 8-17 Kasım tarihleri arasında iki hafta boyunca İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.





Gelecek nesillere aktarılan önemli bir kaynak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdim yazısıyla yayınlanan eser, toplamda altı ana bölümden oluşuyor. Türkiye’nin kurulduğu tarihten bu yana kültür ve sanat alanında ülkemizin yapmış olduğu çalışmalara değinilirken kültür politikalarının kurumsallaşma süreci ve başlıca kültür politikası aktörleri ele alınıyor. Bu değerli eserde, özellikle 2000 yılı sonrasında kültürel politikalar konusunda yapılan yeni yasal düzenlemelerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlere de bir bütün hâlinde yer veriliyor. Kütüphanecilikten müzeciliğe, müzik ve sahne sanatlarından kültürel yayın faaliyetlerine, turizmden ulusal ve uluslararası kültürel etkinliklere kadar geniş bir yelpazede kültür politikalarının değerlendirildiği 681 sayfalık kitap, gelecek nesillere aktarılan önemli bir kaynak ve arşiv çalışması olarak değerlendiriliyor.



