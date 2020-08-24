Kolay pasta tarifi: Ev yapımı pratik pasta nasıl yapılır?

Kutlamalarda ya da misafirlerinize yapacağınız kolay mı kolay leziz mi leziz tatlı tarifi mozaik pasta için tarife buyurun.

HAYAT Islak kek tarifi: Lezzetli pratik ıslak kek nasıl yapılır?

Mozaik pasta yapımı

Malzemeler:

300 gram petibör bisküvi

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı/margarin

1 su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Aldığımız petibör büskiveleri fazla ufalamadan kırıyoruz. Kullanmak istediğiniz margarin veya tereyağını tavada eritiyoruz. Erittiğiniz yağı, sütü, şekeri ve kakaoyu bir kapta karıştırıyoruz. Oluşan karışımı bisküvülerin üzerine döküyoruz. İsterseniz ceviz, fındık veya Antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Karışımı streç folyo arasına alarak, elimizle rulo şeklini veriyoruz veya uzun ince kabınız varsa onun içine de yerleştirebilirsiniz daha düzgün şekilli oluyor. Servis etmeden önce, buzlukta 2-3 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra dilimleyerek servis ediyoruz.

Afiyet olsun...