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Kolay pasta tarifi: Ev yapımı pratik pasta nasıl yapılır?

Kolay pasta tarifi: Ev yapımı pratik pasta nasıl yapılır?

İster doğum gününüzde ister özel günlerinde yapacağınız ya da kutlamalarda çayınızın yanına eşlik edecek, misafirlerinize de ikram edeceğiniz mozaik pasta tarifini sizler için derledik. Mutfakta sizi fazla oyalamadan ve yapımıyla yormayan mozaik pasta ağızlarda tadını bırakacak. İşte mozaik pasta tarifi...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mozaik Pasta
Mozaik Pasta

Kutlamalarda ya da misafirlerinize yapacağınız kolay mı kolay leziz mi leziz tatlı tarifi mozaik pasta için tarife buyurun.

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Mozaik pasta yapımı

Malzemeler:

300 gram petibör bisküvi

1 su bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı şeker

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı/margarin

1 su bardağı ceviz veya fındık (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Aldığımız petibör büskiveleri fazla ufalamadan kırıyoruz. Kullanmak istediğiniz margarin veya tereyağını tavada eritiyoruz. Erittiğiniz yağı, sütü, şekeri ve kakaoyu bir kapta karıştırıyoruz. Oluşan karışımı bisküvülerin üzerine döküyoruz. İsterseniz ceviz, fındık veya Antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Karışımı streç folyo arasına alarak, elimizle rulo şeklini veriyoruz veya uzun ince kabınız varsa onun içine de yerleştirebilirsiniz daha düzgün şekilli oluyor. Servis etmeden önce, buzlukta 2-3 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra dilimleyerek servis ediyoruz.

Afiyet olsun...

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