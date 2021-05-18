​Şehir hastaneleri 22 milyon kişiye şifa oldu

CHP’nin her fırsatta eleştirdiği şehir hastaneleri, Türkiye’ye nefes oldu. Özellikle koronavirüs salgınının ülkemizde baş gösterdiği 10 Mart 2020 ile 3 Mayıs 2021 tarihleri arasında 22 milyon 766 bin 980 bin kişi, bu hastanelerde muayene edildi. Salgın sürecinde gerek muayene gerek tıbbi alt yapısıyla önemli bir yükü sırtlayan şehir hastanelerinde, 6 milyon 572 bin 66 kişi acilden başvuru yaparken 16 milyon 194 bin 318 vatandaş da polikliniklerde muayene oldu.

ADANA

SALGINDA BAŞARIYA KATKISI BÜYÜK

Kovid-19 salgını sürecinde şehir hastaneleri ciddi bir rol üstlendi. Türkiye genelinde muayene, ameliyat, yoğun bakım sayıları dikkate alındığında hasta yükünün karşılanmasında büyük katkı sağladı. Gerek yoğun bakım yatak sayısı gerekse normal yatak kapasitesi dikkate alındığında ülkemizde sağlık hizmet sunumunda herhangi bir aksama yaşanmadı. İyi yetişmiş sağlık personelinin yanı sıra vantilatör başta olmak üzere tıbbi donanım ve koruyucu ekipmanın ülkemizden tedarik ediliyor olması diğer ülkelerde yaşanan sağlık sistem sorunlarının ülkemizde yaşanmaması sonucunu ortaya çıkardı. Salgın sürecinde yapımına başlanarak hizmete giren pandemi hastaneleri de bu sürece ciddi katkı sundu.

GÜNDEM Bir sağlık üssü daha: Amasya Valisi 600 yataklı şehir hastanesinin müjdesini verdi

ANKARA

EN ZORLU ANDA KESİNTİSİZ HİZMET

İstanbul’un en büyük şehir hastanelerinden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, 4 Temmuz 2020’de açıldı. Hastane ilk olarak 1987’de 150 yataklı bir devlet hastanesi olarak hizmete girmişti. Ancak süreç içinde artan talep doğrultusunda deprem faktörü de dikkate alınarak İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi kapsamında yıkılarak yeniden inşa edildi. 618 milyon liralık bir yatırımla hastane 145’i yoğun bakım olmak üzere 1105 yatak kapasitesine sahip. Hastane bina zemininde bulunan 855 izolatörle İstanbul’un depreme en hazırlıklı, en dayanıklı tesislerinden birisi oldu. Hastane deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde tasarlandı.

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ANKARA ŞEHİR’İ DÜNYA TANIYOR

Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3’üncü büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi, 14 Mart 2019’da açıldı. Hasta kabulüne 7 Şubat’ta başlayan hastane içerisinde tuvalet ve banyosu yer alan 2 bin 117 nitelikli hasta odası bulunuyor. Türkiye’nin en özellikli ameliyatlarının yapılacağı hastanede, yüksek hijyen seviyesinde şartlandırılmış uluslararası standartlarda donanıma sahip 131 ameliyathane, 674 yataklı yoğun bakım ünitesi de yer alıyor.

ORTADOĞU’YA DA ŞİFA VERDİ

Listenin üçüncü sırasında yer alan Adana Şehir Hastanesi Eylül 2017’de açıldı. Adana ve çevre illerin yanı sıra Ortadoğu’dan gelen hastalara da şifa veren hastane, bölgenin adeta sağlık üssü. 547 bin metrekare toplam inşaat alanına kurulan bin 550 yatak kapasiteli Adana Şehir Hastanesi, dünyanın en gelişmiş teknolojilerinden birine sahip. Bin 512 sismik izolatör olası bir deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerin sürdürülmesini mümkün kılıyor.