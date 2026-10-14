Skyroad ile Keşfet 7'inci yılında: En güzel karelere 800 bin TL ödül

Türkiye turizmine katkı sunmak ve keşfedilmeyi bekleyen güzellikleri fotoğraf kareleriyle görünür kılmak amacıyla düzenlenen Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, bu yıl 7’nci kez gerçekleştiriliyor. Her yıl binlerce fotoğraf tutkununu buluşturan yarışma, farklı coğrafyalardan ilham veren anları ve hikâyeleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Katılımcılar, eserleriyle “Profesyonel Seyahat Fotoğrafları”, “Drone Fotoğrafları”, “Cep Telefonu Fotoğrafları” ve “Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü” olmak üzere 4 kategoride yarışacak.

BİRİNCİLERE 140 BİN LİRA

Toplam 800 bin TL ödülün dağıtılacağı yarışmada, profesyonel seyahat, drone ve cep telefonu fotoğrafları kategorilerinin birincilerine 140’ar bin, ikincilerine ise 90’ar bin TL verilecek. “Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü”nü kazanan katılımcı ise 110 bin TL’nin sahibi olacak.

JÜRİ KADROSU BELLİ OLDU

Yarışmanın jüri kadrosunda Yeni Şafak yazarı ve proje danışmanı Ömer Lekesiz, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Elif Öztürk, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz ve İsmail Küçük ile manzara fotoğrafçısı İlhan Eroğlu yer alıyor. Fotoğraf tutkunları, 27 Kasım 2026’ya kadar skyroadilekesfet.com adresinden başvuru yapabilecek. Yarışmanın ödül töreninin ise aralık ayında düzenlenmesi planlanıyor.

Gündem

Medeniyetlerin buluşma noktası Mardin: Türkiye Kültür Yolu Festivali 9 gün sürecek

Gündem

Dijital dünyanın geleceği İstanbul'da masaya yatırılacak: Yapay zekâdan dezenformasyona kritik başlıklar

Gündem

TEKNOFEST’e 1.5 milyon ziyaretçi