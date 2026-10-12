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Dijital dünyanın geleceği İstanbul'da masaya yatırılacak: Yapay zekâdan dezenformasyona kritik başlıklar

Dijital dünyanın geleceği İstanbul'da masaya yatırılacak: Yapay zekâdan dezenformasyona kritik başlıklar

17:34, 12/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Dijital dünyanın geleceği İstanbul'da masaya yatırılacak: Yapay zekâdan dezenformasyona kritik başlıklar
Kongre, teknolojik dönüşümün insan ve toplum üzerindeki sonuçlarına odaklanacak.

Yapay zekânın hayatın her alanına nüfuz ettiği, dijital platformların toplumsal ve kültürel dönüşüm üzerindeki etkisinin giderek arttığı bir dönemde İstanbul, önemli bir uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. İstanbul Arel Üniversitesi tarafından 22-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek II. Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi'nde (ICTADC 2026), dijital çağın fırsatları kadar beraberinde getirdiği tehditler de ele alınacak.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi, dijitalleşmenin toplumsal hayat, medya, sanat ve iletişim dünyasındaki etkilerini uluslararası bir platformda tartışmaya açıyor. Bu yıl "Dijital Tufan" temasıyla gerçekleştirilecek kongrede; yapay zekâ, dezenformasyon, veri güvenliği, dijital mahremiyet ve medya etiği gibi son dönemin öne çıkan meseleleri akademisyenler ve iletişim uzmanlarının katılımıyla değerlendirilecek.

Küresel teknoloji şirketlerinin dijital ekosistemdeki belirleyici rolü, algoritmaların bilgiye erişim üzerindeki etkisi ve yapay zekâ tarafından üretilen içeriklerin güvenilirliği gibi tartışmaların yoğunlaştığı süreçte düzenlenecek kongre, teknolojik dönüşümün insan ve toplum üzerindeki sonuçlarına odaklanacak.

Dijital egemenlik ve bilgi güvenliği gündemde

Dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte veri güvenliği, bilgi kirliliği ve dijital bağımlılık gibi sorunlar, yalnızca bireyleri değil toplumların geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Özellikle sosyal medya platformlarında yayılan manipülatif içerikler, yapay zekâ destekli sahte görüntüler ve algoritmalar aracılığıyla şekillenen bilgi akışı, güvenilir haberciliğin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Kongrede dijital dönüşümün ortaya çıkardığı bu sorunlar; gazetecilikten yeni medyaya, görsel iletişim tasarımından sinema ve televizyona kadar farklı disiplinler üzerinden tartışılacak. Dezenformasyonla mücadele, medya okuryazarlığı ve etik ilkelerin korunması da programın dikkat çeken başlıkları arasında yer alacak.

Yapay zekâ haberciliği nasıl değiştirecek?

Kongrenin öne çıkan tartışma alanlarından birini yapay zekânın medya sektöründeki etkileri oluşturacak. Algoritmik editoryal süreçler, yapay zekâ destekli içerik üretimi, haber doğrulama mekanizmaları ve gazetecilikte etik sorumluluklar ele alınacak.

Haberin üretiminden okuyucuya ulaştırılmasına kadar birçok sürecin dijital sistemler tarafından yeniden şekillendirildiği günümüzde, insan merkezli habercilik anlayışının nasıl korunacağı ve teknolojinin kamu yararına nasıl kullanılabileceği de kongrenin temel tartışmaları arasında bulunuyor.

Uluslararası isimler İstanbul'da buluşacak

22 Ekim Perşembe günü düzenlenecek açılış oturumunda, iletişim ve medya alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Haluk Şahin, Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Prof. Dr. Yalçın Kırdar, konuşmacı olarak yer alacak.

Program kapsamında Hollanda, İsveç, İngiltere ve İspanya'dan akademisyenler de çevrim içi oturumlara katılarak eleştirel medya okuryazarlığı, kamu hizmetlerinde yapay zekâ kullanımı, dijital dönüşüm ve sinemanın geleceği gibi konuları değerlendirecek.

Dijital çağın kültürel etkileri de tartışılacak

Kongrede yalnızca teknolojinin ekonomik ve teknik boyutları değil, kültürel üretim ve toplumsal değerler üzerindeki etkileri de gündeme taşınacak. Yapay zekâ destekli sanat üretimi, dijital kimlik, içerik politikaları, sanatsal yaratıcılık ve dijital ortamlarda mahremiyet gibi başlıklar disiplinlerarası bir yaklaşımla incelenecek.

Dijital dönüşümün yerel kültürler ve özgün içerik üretimi üzerindeki etkilerinin de tartışılabileceği kongre, teknolojik gelişmeler karşısında etik, sorumlu ve insan odaklı bir iletişim anlayışının önemine dikkat çekmeyi amaçlıyor.

Kongre 22-23 Ekim'de gerçekleştirilecek

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek II. Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi'nin ilk gününde yüz yüze oturumlar gerçekleştirilecek. 23 Ekim Cuma günü ise akademik sunumlar çevrim içi oturumlarla devam edecek.

Akademisyenleri, araştırmacıları ve lisansüstü öğrencilerini buluşturacak kongreye katılım ücretsiz olacak.


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Başlıklar :İstanbul Arel Üniversitesiyapay zekaII. Uluslararası İletişimTeknolojiSanat ve Tasarım Kongresi
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