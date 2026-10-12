DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu Cambridge Sürdürülebilir Sınıf Yarışması’nda birinci oldu

Cambridge Sürdürülebilir Sınıf Yarışması, dil eğitimcilerinin İngilizce Dil Eğitimi için Cambridge Sürdürülebilirlik Çerçevesi’ni kullanarak öğrencilerin sürdürülebilirlik becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalarını paylaşmalarını teşvik ediyor. Yarışmanın temelini oluşturan çerçeve, eğitimcilere dil öğrenimi yoluyla sürdürülebilirlik bilinci ve becerileri kazandırma konusunda rehberlik ediyor.

Toplum hizmetleri projesi ile gelen başarı

Yarışmada birincilik elde eden Toplum Hizmetleri Projesi kapsamında öğrenciler, öncelikle Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile tanışarak kendi toplulukları açısından önem taşıyan hedefleri ve sorunları değerlendirdi. Ardından belirledikleri sorunları araştıran öğrenciler, çözüm önerileri geliştirmek amacıyla birlikte çalıştı.

Proje boyunca İngilizceyi aktif olarak kullanan öğrenciler, dil becerilerinin yanı sıra eleştirel düşünme, iş birliği, yaratıcılık, sorun çözme, araştırma ve iletişim becerilerini de geliştirdi. Proje, öğrencilerin ele aldıkları sorunları ve geliştirdikleri çözüm önerilerini paylaştıkları sunumlarla tamamlandı.

Sürdürülebilirlik odaklı eğitim yaklaşımı

Başarıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DAÜ YDİHO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mutlu Kale, okulun çalışmalarını DAÜ’nün sürdürülebilirlik hedefleriyle uyum içerisinde yürüttüğünü belirtti. Müfredat ve öğretim yöntemlerini bu doğrultuda sürekli geliştirdiklerini kaydeden Yrd. Doç. Dr. Kale, öğrencilerin dil becerilerini geliştirirken küresel meselelere duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilinci yüksek bireyler olarak yetişmelerini önemsediklerini vurguladı.

Yrd. Doç. Dr. Kale, elde edilen uluslararası ödülün, ekip olarak ortaya koydukları ortak vizyonun somut bir sonucu olduğunu ifade ederek sürdürülebilirlik odaklı eğitim çalışmalarında doğru yolda ilerlediklerini gösterdiğini belirtti.

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