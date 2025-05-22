İnan Kıraç kimdir? sorusu özellikle son dakika gelişen kaçırılma olayının ardından yeniden gündeme geldi. İnan Kıraç'ın hayatı hakkındaki bilgiler ve kaçırılma olayına dair açıklamalar sayfamızda.





İNAN KIRAÇ KİMDİR?

İş adamı ve sanayici, Vehbi Koç'un damadı, Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kıraç Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı. 1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'da City College of Business'te okudu. İş kariyerine 1961 senesinde Koç Grubu'na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak başladı. 1966 yılında Fiat Kamyonları'nın ve Midibüsleri'nin imalatçısı olan Otoyol'un Genel Müdürlüğü'ne atandı.

1970 yılında Türkiye'de üretilen Fiat Otomobilleri'nin pazarlama ve dağıtım şirketi Tofaş Oto Ticaret'in Genel Müdürü oldu. Önce Koç Holding'in Tofaş'tan sorumlu Başkan Yardımcılığı'na, daha sonra Koç Holding Otomotiv Grubu Başkanlığı'na atandı. 1998 tarihinde emekliye ayrılıncaya kadar Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak hizmet veren Sn. İnan Kıraç, Türk Otomotiv Sektörü'nün gelişiminin her anına tanıklık etmiş, her ayrıntısına profesyonel yönetici olarak emek vermiş ve birçok dev fabrikaya imzasını atmıştır.

İş Yaşamı:

2003 - Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

1998 - Kıraça Şirketler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı

1994 - 1998 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Topluluk Yürütme Kurulu Başkanı

1993 - 1994 Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İdare Komitesi Başkanı, Otomotiv Şirketleri Başkanı

1987 - 1993 Koç Holding A.Ş. İdare Komitesi Üyesi, Otomotiv Şirketleri Başkanı

1980 – 1987 Koç Holding A.Ş. Başkan Yardımcısı, Tofaş Grubu

1973 - 1980 Koç Holding A.Ş. Tofaş Grubu Koordinatörü

1970 - 1973 Tofaş Oto Ticaret A.Ş. Genel Müdür

1966 - 1970 Otoyol Sanayi A.Ş. Genel Müdür

1961 - 1966 Ormak A.Ş., Müdür Muavini, Satış Memuru

Üye Olduğu Kuruluşlar:

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı

Alliance Galatasaray, Paris Başkanı

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Darülaceze Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Galatasaray Spor Kulübü Divan Üyesi

TEVDAK (Türk Eğitim Vakıfları Dayanışma Konseyi) Üyesi

TEMA Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Kurulu Üyesi

Coşkunöz Eğitim Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi

Suna Kıraç ile birlikte; 2000 yılında, Vehbi Koç Vakfı Suna ve İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Antalya Kaleiçi Müzesi'ni; 2003 yılında, kültür-sanat, eğitim ve sağlık konularında faaliyet gösteren Suna ve İnan Kıraç Vakfı'nı ve 2005 yılında da Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'ni kurmuştur. İnan Kıraç, İstanbul'un Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine yönelik araştırmaları desteklemek amacıyla eşi Suna Kıraç'la birikte kurdukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nü 1 Mart 2007 tarihinde hizmete açmıştır. İnan Kıraç, halen, İstanbul Tepebaşı'nda eşi Suna Kıraç adına dünya çapında bir kültür merkezi kurmak ve İstanbul'a armağan etmek için, postmodern mimarinin en önemli isimlerinden biri olan Kanadalı mimar Frank O. Gehry'ye hazırlattığı çok kapsamlı bir kültür-sanat projesini hayata geçirmeye çalışmaktadır.

Ödül ve Unvanları:

1997 İnan Kıraç, Galatasaray Eğitim Vakfı kurucusu ve başkanı olarak, Galatasaray Lisesi'nin gelişmesi, Galatasaray Ortaöğretim Okulu'nun açılması, Galatasaray Üniversitesi'nin kurulması (1992) ve Türk - Fransız ilişkilerinde üstlendiği önemli rol nedeniyle, Fransa Cumhuriyeti Devlet Başkanı tarafından 14 Aralık 1997 tarihinde Legion d'honneur nişanı'nın "Officier" rütbesine layık bulunmuştur.





2009 Suna Kıraç'la beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla İstanbul Turizm Onur Ödülünü almıştır.

İnan Kıraç, Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç ile evli ve iş kadını İpek Kıraç'ın babasıdır.





İş adamı İnan Kıraç kaçırıldı

İHA'da yer alan habere göre, Koç Grubu kurucusu Vehbi Koç'un damadı 88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç, devlet gözetiminde tedavi gördüğü hastaneden kendi rızasıyla hastaneden kaçırıldı. Resmi vasi kararıyla tedavi süreci yürütülen Kıraç'ın, kendi ve eşi Emine Alagonya'ya yakın çevrelerin yardımıyla hastaneden çıkarıldığı öne sürülürken, vasi olarak atanan memurların ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili çalışma başlattı.





Koç Üniversitesi Hastanesi'nde mahkeme kararıyla tedavi sürecinde bulunan iş insanı İnan Kıraç, 22 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00 sıralarında refakatçilerin gözetimindeyken, dışarıdan gelen kişilerle temasa geçti. Ortaya çıkan iddialara göre ünlü iş adamı, hastane çıkışında kendi rızasıyla bir otomobile binerek hastaneden ayrıldı. Ancak vasilerin hastane yönetimine daha önceden bildirdiği kesin talimatlara rağmen bu çıkışın gerçekleşmesi hukuki açıdan suç kapsamında değerlendirilerek emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı.





Kıraç'ın hastaneden çıkarılmasında eşi Emine Alagonya'a yakın kişilerin rol oynadığı öne sürülürken hem savcılık hem de İstanbul Emniyeti yaşanan durumu hakkında çalışma başlattı. Vesayet kararları gereği, Kıraç'ın yalnızca vasilerinin onayıyla hastaneden çıkabileceği ve tedavi sürecine dair tüm işlemlerin yazılı talimatlarla yürütülmesi gerektiği belirtilmişti.





İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından alınan son kararda, İnan Kıraç'a yönelik uygulanacak tüm tedavi ve bakım işlemlerinin yalnızca vasi onayıyla yapılabileceği, bu onay olmadan hastaneden ayrılmasının engellenmesi gerektiği açıkça ifade edilmişti. Kararda ayrıca, Kıraç'ın kendi beyanının vesayet altında geçerli olmadığı ve yakınlarının da tek başına taburcu işlemi yaptıramayacağı hükme bağlanmıştı. Hastaneden ayrıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen Kıraç'ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı. Şüpheli çıkışın gerçekleştiği akşam saatlerine ait güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.





Olayın geçmişi