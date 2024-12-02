Karia Suresi’nde kıyametin kopması nasıl anlatılıyor?

, Kur'an-ı Kerim'in 101. suresidir ve 11 ayetten oluşur. İsmini, kıyametin dehşetli bir şekilde geleceği anlamına gelen "el-Kari'a" kelimesinden alır. Surede, kıyamet gününün dehşeti, insanın sorumluluğu ve ahiret hayatı gibi önemli konulara değinilir.