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Karia Suresi’nde kıyamet nasıl anlatılıyor?

Karia Suresi’nde kıyamet nasıl anlatılıyor?

17:062/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Karia Suresi’nde kıyametin kopması nasıl anlatılıyor?
Karia Suresi’nde kıyametin kopması nasıl anlatılıyor?

Karia Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 101. suresi olup Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayetten oluşan bu sure, kıyametin dehşetini, insanların o günkü durumunu ve amellerin tartılmasını konu alır. "Karia" kelimesi, vurucu, sarsıcı bir olay anlamına gelir ve burada kıyamet günü için kullanılmıştır. Peki Karia Suresi’nde kıyametin kopması nasıl anlatılıyor?

, Kur'an-ı Kerim'in 101. suresidir ve 11 ayetten oluşur. İsmini, kıyametin dehşetli bir şekilde geleceği anlamına gelen "el-Kari'a" kelimesinden alır. Surede, kıyamet gününün dehşeti, insanın sorumluluğu ve ahiret hayatı gibi önemli konulara değinilir.

Karia Suresi’nde kıyamet nasıl anlatılıyor?

﴾1﴿ O dehşetli ses!

﴾2﴿ O ne dehşetli ses!

﴾3﴿ Nedir o dehşetli ses, bilir misin?

﴾4﴿ O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur.

﴾5﴿ Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür.

﴾6﴿ Kimin tartılan amelleri ağır gelirse,

﴾7﴿ İşte o mutlu bir hayat içinde olur.

﴾8﴿ Amelleri hafif olana gelince,

﴾9﴿ Onu kucaklayacak olan hâviyedir.

﴾10﴿ O nedir, bilir misin?

﴾11﴿ Yakıp kavuran bir ateş!



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