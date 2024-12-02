Karia Suresi’nde kıyametin kopması nasıl anlatılıyor?
Karia Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 101. suresi olup Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayetten oluşan bu sure, kıyametin dehşetini, insanların o günkü durumunu ve amellerin tartılmasını konu alır. "Karia" kelimesi, vurucu, sarsıcı bir olay anlamına gelir ve burada kıyamet günü için kullanılmıştır. Peki Karia Suresi’nde kıyametin kopması nasıl anlatılıyor?
, Kur'an-ı Kerim'in 101. suresidir ve 11 ayetten oluşur. İsmini, kıyametin dehşetli bir şekilde geleceği anlamına gelen "el-Kari'a" kelimesinden alır. Surede, kıyamet gününün dehşeti, insanın sorumluluğu ve ahiret hayatı gibi önemli konulara değinilir.
Karia Suresi’nde kıyamet nasıl anlatılıyor?
﴾3﴿ Nedir o dehşetli ses, bilir misin?
﴾4﴿ O gün insanlar sağa sola dağılmış kelebekler gibi olur.
﴾5﴿ Dağlar da atılmış renkli yüne dönüşür.
﴾6﴿ Kimin tartılan amelleri ağır gelirse,
﴾7﴿ İşte o mutlu bir hayat içinde olur.
﴾8﴿ Amelleri hafif olana gelince,
﴾9﴿ Onu kucaklayacak olan hâviyedir.
﴾10﴿ O nedir, bilir misin?
﴾11﴿ Yakıp kavuran bir ateş!
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