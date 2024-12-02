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Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti

Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti

18:372/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
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Karia suresi Türkçe Arapça okunuşu, meali, fazileti ve tefsiri
Karia suresi Türkçe Arapça okunuşu, meali, fazileti ve tefsiri

Karia suresi, Mekke döneminde inmiştir. 11 âyettir. “Kâri’a”, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. Karia suresi kıyamet gününün dehşetini anlatmaktadır. Karia suresi Türkçe Arapça okunuşu, meali, fazileti ve tefsiri yazımızda.

Karia Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 101. suresi olup Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayetten oluşan bu sure, kıyametin dehşetini, insanların o günkü durumunu ve amellerin tartılmasını konu alır. "Karia" kelimesi, vurucu, sarsıcı bir olay anlamına gelir ve burada kıyamet günü için kullanılmıştır. Karia suresi Türkçe Arapça okunuşu, meali, fazileti ve tefsiri yazımızda.

Karia Suresi Arapça okunuşu

  • بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
  • اَلْقَارِعَةُۙ١مَا الْقَارِعَةُۚ٢وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا الْقَارِعَةُۜ٣يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِۙ٤وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِۜ٥فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَاز۪ينُهُۙ٦فَهُوَ ف۪ي ع۪يشَةٍ رَاضِيَةٍۜ٧وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَاز۪ينُهُۙ٨فَاُمُّهُ هَاوِيَةٌۜ٩وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا هِيَهْۜ١٠نَارٌ حَامِيَةٌ١١

Karia Suresi Türkçe okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- El kariah

2- Mel kariah

3- Ve ma edrake mel kariah

4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus

5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş

6- Fe emma men sekulet mevazınüh

7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh

8- Ve emma men haffet mevazınüh

9- Fe ümmühu havıyeh

10- Ve ma edrake mahiyeh

11- Narun hamiyeh

Karia Suresi meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Yürekleri hoplatan büyük felaket! ﴾1﴿ Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? ﴾2﴿ Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? ﴾3﴿ O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. ﴾4﴿ Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. ﴾5﴿ İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, ﴾6﴿ Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. ﴾7﴿ Ama kimin de tartıları hafif gelirse, ﴾8﴿ İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir. ﴾9﴿ Sen Hâviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? ﴾10﴿ O, kızgın bir ateştir. ﴾11﴿

Karia Suresi tefsiri

“Korkunç ses” diye çevirdiğimiz kāria kelimesi sözlükte “
şiddetle vurmak, çarpmak
” anlamına gelen kar‘ kökünden türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder. Arapça’da büyük felâket ve belâya da kāria denir (bk. Ra‘d 13/31). Kıyamet dehşet verici halleriyle kalplere korku saldığı ve o günde suçlular cezaya çarptırıldığı için kıyamete kāria denmiştir. Bu âyetler, gerek üslûp gerekse anlam bakımından kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.

Kıyamet gününde insanların kabirlerinden kalkarak mahşer yerine gidişleri tasvir edilmektedir. İnsanlar o anda korku ve dehşet içerisinde dağınık bir halde bulunacaklarından yüce Allah onları sağa sola dağılmış kelebeklere benzetmiştir. Kabirlerinden kalkan insanlar büyük kalabalıklar oluşturacakları için de başka bir âyet-i kerîmede (Kamer 54/7) dağılıp savrulmuş çekirgelere benzetilmektedirler. O gün insanlar birbirlerini çiğnercesine hareket edip mahşerde toplanacaklardır (krş. Kehf 18/99).

Kıyamet gününde dağların yok olma safhalarından biri dile getirilmektedir. Başka âyetlerde anlatıldığına göre o gün dağlar parça parça olacak (Fecr 89/21), akıp giden kum yığını haline gelecek (Müzzemmil 73/14), atılmış renkli yüne dönüşecektir. Sonra da serap olacaktır (bk. Nebe’ 78/20). Bütün bu tasvirler, kıyamet gününde yerkürede meydana gelecek olan sarsıntının ne derece şiddetli olacağını gösterir.

Tartılan ameller”
diye çevirdiğimiz mevâzîn kelimesi ya “
tartılan şey”
anlamına gelen ve amelleri ifade eden mevzûn kelimesinin veya “
terazi”
anlamına gelen mîzanın çoğuludur. Meâlde birinci anlam tercih edilmiştir. İkinci anlama göre de kelime kinaye olarak yine tartılan amelleri ifade eder. Zira terazilerin ağır gelmesi, “onlarda tartılan eşyanın ağır gelmesi” demektir. “
Tartılan amellerin ağır gelmesi
” hayır ve iyiliklerin fazla olmasını anlatmakta ve Allah’ın rızâsının bu sayede kazanılacağını göstermektedir. 6-7. âyetler iyilikleri kötülüklerinden çok olan kimselerin nimetlerle donatılmış cennetlerde ebedî olarak mutlu ve müreffeh bir hayat süreceklerini ifade eder. Amellerin hafif olması ise kulun dünyada yaptığı iyiliklerin azlığı veya bulunmaması demektir. Bu âyet, dolaylı olarak “
günahları ağır basarsa
” anlamını da içermektedir. Bu ve benzeri ifadeler, konuyu insanların kavramasını sağlamaya yönelik temsilî anlatımlar olup, temel amaç, insanların adaletli bir şekilde yargılanıp hesap vereceklerini bilerek inanç ve amel hayatlarını sorumluluk bilinciyle oluşturmalarını sağlamaktır. Âyetlerde bildirilenler dışında âhiret olayları gayb âleminden olduğu için amellerin nasıl tartılacağı veya ölçüleceği hakkında söz söylemek yahut fikir yürütmek ise mümkün değildir.
9. âyette “
kucaklayacak olan
” diye çevirdiğimiz ümm kelimesi sözlükte “anne” anlamına gelir. Burada mecaz olarak “barınak” mânasında kullanılmıştır. Âyette, annenin çocuğuna kucak açıp onu bağrına basmaya can attığı gibi cehennemin de suçlulara kucak açarak onları içine almak için iştiyakla beklediğini ifade eden kinayeli bir anlatım söz konusudur (bu ve başka yorumlar için bk. İbn Âşûr, XXX, 514-515). 8-9. âyetler, böyle iyi işleri az, kötülükleri çok olan kimselerin gidecekleri yerin cehennem olduğunu göstermektedir. Tefsirlerde buradaki hâviye kelimesinin cehennemin isimlerinden biri olduğu belirtilmiştir.

Karia Suresi'nin Faziletleri

Karia suresi, birçok Müslüman tarafından sıklıkla okunan surelerden biridir.
oldukça çoktur.

Karia Suresi’nde kıyamet nasıl anlatılıyor?

Karia Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 101. suresi olup Mekke döneminde nazil olmuştur. 11 ayetten oluşan bu sure, kıyametin dehşetini, insanların o günkü durumunu ve amellerin tartılmasını konu alır. İşte
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Karia Suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

• Mushaftaki sıralamada yüz birinci, iniş sırasına göre otuzuncu suredir.

• Kureyş suresinden sonra, Kıyamet suresinden önce Mekke’de inmiştir.

Karia Suresi Kaç Ayet?

• Karia Suresi 11 ayetten oluşmaktadır.

Karia Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

• Karia Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 600. sayfada ve 30. cüzde yer alır.

Karia Ne Demek?

• Sure, ismini ilk ayetinde geçen ve kıyamet günü anlamında kullanılmış olan el-Kari'a kelimesinden alır.

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Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti