Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
Karia Suresi fazileti

Karia Suresi fazileti

17:172/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Karia Suresi'nin faziletleri
Karia Suresi'nin faziletleri

Karia Suresi, İslam dini için önem arz eden dualardandır. Karia Suresi Mekke’de inmiştir. Tamamı 11 ayettir. Her surede olduğu gibi Karia Suresi okumanın çok faydası vardır. İşte Karia Suresi faziletleri.

, Kur'an-ı Kerim'in 101. suresidir ve 11 ayetten oluşur. İsmini, kıyametin dehşetli bir şekilde geleceği anlamına gelen "el-Kari'a" kelimesinden alır. Surede, kıyamet gününün dehşeti, insanın sorumluluğu ve ahiret hayatı gibi önemli konulara değinilir. Peki Karia Suresi neye iyi gelir, niçin okunur, faydaları nedir?

Karia Suresi'nin Fazileti

Bir işin yolunda gitmesi için her gün Karia Suresi'ni okunursa, Allah'ın izniyle o iş başarıyla sonuçlanır. Sürekli okuyanlar, kendilerini ve ailelerini belalara karşı korumuş olur. Küskünlüklerin son bulması için bu surenin okunması çok hayırlıdır. Karia suresini üzerinde taşıyanlar, maddi sıkıntılardan kurtuluşa erdiği söylenir.

#Karia Suresi
#Karia Suresi faziletleri
#Karia Suresi faydaları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kâria Suresi Oku: Kâria Suresi Arapça Türkçe Okunuşu, Meali ve Fazileti