Bir işin yolunda gitmesi için her gün Karia Suresi'ni okunursa, Allah'ın izniyle o iş başarıyla sonuçlanır. Sürekli okuyanlar, kendilerini ve ailelerini belalara karşı korumuş olur. Küskünlüklerin son bulması için bu surenin okunması çok hayırlıdır. Karia suresini üzerinde taşıyanlar, maddi sıkıntılardan kurtuluşa erdiği söylenir.
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