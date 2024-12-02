, Kur'an-ı Kerim'in 101. suresidir ve 11 ayetten oluşur. İsmini, kıyametin dehşetli bir şekilde geleceği anlamına gelen "el-Kari'a" kelimesinden alır. Surede, kıyamet gününün dehşeti, insanın sorumluluğu ve ahiret hayatı gibi önemli konulara değinilir. Peki Karia Suresi neye iyi gelir, niçin okunur, faydaları nedir?

, Kur'an-ı Kerim'in 101. suresidir ve 11 ayetten oluşur. İsmini, kıyametin dehşetli bir şekilde geleceği anlamına gelen "el-Kari'a" kelimesinden alır. Surede, kıyamet gününün dehşeti, insanın sorumluluğu ve ahiret hayatı gibi önemli konulara değinilir. Peki Karia Suresi neye iyi gelir, niçin okunur, faydaları nedir?

Bir işin yolunda gitmesi için her gün Karia Suresi'ni okunursa, Allah'ın izniyle o iş başarıyla sonuçlanır. Sürekli okuyanlar, kendilerini ve ailelerini belalara karşı korumuş olur. Küskünlüklerin son bulması için bu surenin okunması çok hayırlıdır. Karia suresini üzerinde taşıyanlar, maddi sıkıntılardan kurtuluşa erdiği söylenir.