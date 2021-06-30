Karınca duası diye bir dua var mıdır? Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların sorduğu sorulardan biri olan Karınca duası diye bir dua var mıdır? konusunda detaylı açıklama yapıldı. İşte "Karınca duası diye bir dua var mıdır?" sorusuna Diyanetin yanıtı.

Haber Merkezi 30 Haziran 2021, 16:38 Son Güncelleme: 30 Haziran 2021, 16:54 Yeni Şafak