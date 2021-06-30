Özgün Karınca duası diye bir dua var mıdır?
DİNİ BİLGİLER

Karınca duası diye bir dua var mıdır?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların sorduğu sorulardan biri olan Karınca duası diye bir dua var mıdır? konusunda detaylı açıklama yapıldı. İşte "Karınca duası diye bir dua var mıdır?" sorusuna Diyanetin yanıtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karınca duası diye bir dua var mıdır?
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Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "Karınca duası diye bir dua var mıdır?" sorusuna şu yanıt verildi:

  • "Halk arasında Hz. Süleyman (a.s.) döneminde yaşanan kuraklık sırasında bir karıncanın yağmur yağması amacıyla yaptığı dua olduğuna inanılan ve bu sebeple “karınca duası” denilen dua, güvenilir hadis kaynaklarında yer almamaktadır.
  • Halk arasında yaygın olan bu duanın içeriği, esmâ-i hüsna’nın bir bölümü, Allah Teala’ya yönelik bazı hitaplar ve bereket talebinden ibarettir.
  • İçeriğinde dine aykırı bir yön bulunmayan söz konusu duayı okumakta sakınca olmamakla birlikte bu duanın Hz. Peygamberden (s.a.s.) rivayet edilen bir hadis olarak anlaşılması ve kazanç temin etmek maksadı ile okunması veya kullanılması dinen caiz değildir."

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