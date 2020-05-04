14 günlük konforlu karantina: Ayrılmak istemediler

Ağrı'daki Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’nda kalan Muazzez Goncagül istedikleri her şeyin görevliler tarafından karşılandığını ve bir eksiklerinin bulunmadığını söyledi.

Koronavirüs salgını sonrasından dünyanın dört bir yanından yurda getirildikten sonra karantinaya alınan vatandaşlar sunulan hizmetlerden memnuniyet duyuyor. Türkiye’ye getirildikten sonra yurtlarda karantinaya alınan vatandaşlar, 14 günlük sürenin dolmasıyla evlerine gönderiliyor. Yurtlarda kalan vatandaşlarsa kendilerine sunulan hizmetlerden çok mutlu.

AYRILMAK İSTEMEDİLER

Yurtdışından getirilen vatandaşlar, öğrenci yurtlarına biraz da çekinerek geldiler ama güzel anılar ve dostluklarla hatırlayacakları 14 gün geçirdiler. 5 yıldızlı konfor ve ilgi hepsini çok etkiledi. Danimarka’dan gelen Mesut Elaldı, “Şimdi ‘rica etsek beni 14 gün daha misafir ederler mi” diye sordu.

5 YILDIZLI OTEL GİBİ

Van’daki yurtta kalan Ece Karan, evdeymiş gibi hissettiklerini söyledi. Çorum’da misafir edilen Cafer Nazif, “5 yıldızlı otel gibi hizmet ettiler” diye konuştu. Kazakistan’dan 18 Nisan’da uçakla getirilen ve Van’daki 14 günlük karantina süreci tamamlanan 73 Türk vatandaşı, 5 yıldızlı otel konforunda ağırlanmanın mutluluğunu yaşadı.

DEVLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKTI

Kazakistan’da işçi olarak çalışan Ahmet Kocabey de “14 gün boyunca karantinada kaldım. Devletimiz bize sahip çıktı. Çok güzel karşılandık” ifadelerini kullandı.

ÖZEL HİZMET

Suudi Arabistan’dan Erzincan’a getirilen Türk vatandaşlarına gözlem altında tutuldukları yurtlarda her türlü hizmet özenle veriliyor. Yurtta 3 çocuğu ve eşi ile kalan Sabri Cemali, “Cumhurbaşkanımıza minnettarız, bizimle ayrı bir şekilde ilgilendi, hiç kimsenin yapmadığını yaptı. Allah razı olsun yemeğimiz çok güzel, her şeyimiz çok güzel Allah’a şükür” diye konuştu.

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YILDÖNÜMÜ SÜRPRİZİ

Kayseri’de, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtta gözlem altında tutulan çiftin evlilik yıldönümü, yurt personelince kutlandı. Hunat Hatun Yurdu’nda karantinada bulunan Feyza Sevim’in annesi, yurdu arayarak kızı ile damadının evlilik yıldönümleri olduğunu söyledi. Bunun üzerine yurt personeli, oğulları Eymen Ömer ile yurtta karantinada kalan Feyza ve Tan Sevim çiftinin evlilik yıldönümlerini, odalarına pasta götürerek kutladı. Sürpriz karşısında şaşıran çiftten Feyza Sevim, pastanın mumunu üfleyerek yurt çalışanlarına teşekkür etti.

GURUR VERİCİ

Almanya, Danimarka, Azerbaycan, Somali ve Cibuti’den getirilerek Niğde’de yurtlara yerleştirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük karantina süreleri devam ediyor. Niğde’deki yurtlarda vatandaşlara elma, tahinli pide, Niğde gazozu gibi yöresel ürünler ikram ediliyor. Yurtta kalanlardan Ceyhan Yılmaz, “Başkumandanımız uçak gönderiyor, oradan hastasını alıp geliyor. Bu çok gurur verici” dedi.



BU HAZIRLIĞI BEKLEMİYORDUK

Çorum’daki yurtta kalan vatandaşlardan Cem Çetin, “Türkiye’ye gelirken bu kadar detaylı hazırlık yapılacağını beklemiyorduk” dedi. Çetin, “Yapılanları görünce çok şaşırdık. Temizlikten tutun da yemeklerimize, sağlık hizmetine kadar her şey sorunsuzdu. Bu şartlarda altında 14 gün daha kalacaksınız, deseler yine kalırım” ifadelerini kullandı.



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BİZE ÇOK İYİ BAKIYORLAR

KKTC’den uçakla Ağrı’ya getirilen Türk vatandaşlarının 14 günlük gözetim süresi devam ediyor. Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu’nda kalan Muazzez Goncagül istedikleri her şeyin görevliler tarafından karşılandığını ve bir eksiklerinin bulunmadığını söyledi. Kendileriyle yakından ilgilenildiğini vurgulayan Goncagül, “Allah razı olsun. Bize çok iyi bakıyorlar. Devletimiz başımızdan eksilmesin inşallah” diye konuştu.