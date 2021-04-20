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Koronavirüs Bakan Koca açıkladı 55 yaş üzeri vatandaşlar hastanelerde aşı kuyruğu oluşturdu
TÜRKİYE

55 yaş üzeri vatandaşlar hastanelerde aşı kuyruğu oluşturdu

Bakan Koca açıkladı: 55 yaş üzeri vatandaşlar hastanelerde aşı kuyruğu oluşturdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşılama sırasının 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini açıklamasının ardından çok sayıda vatandaş Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak akın edince hastanelerde aşı kuyrukları oluşmaya başladı.

Haber Merkezi DHA
55 yaş üzeri vatandaşlar hastanelerde aşı kuyruğu oluşturdu
Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşılama sırasının 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurmasıyla Ankara'daki çeşitli hastanelerde aşı sırası yoğunluğu yaşandı.

Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede uygulanan aşılama çalışmalarında sıranın 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurdu.

Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi
Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi

AŞI KUYRUKLARI OLUŞTU

Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da aşı olmak isteyen 55 yaş üstü çok sayıda kişi, çeşitli hastanelere başvuruda bulundu.

Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi
Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, akşam saatleri olmasına rağmen, kentteki hastanelere akın etti. Bu nedenle, iftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Aşı olmak için hastanelere başvuran kişiler, hastanelerin dışında uzun kuyruklara neden oldu.

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