Bakan Koca açıkladı: 55 yaş üzeri vatandaşlar hastanelerde aşı kuyruğu oluşturdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, aşılama sırasının 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurmasıyla Ankara'daki çeşitli hastanelerde aşı sırası yoğunluğu yaşandı.

Bakan Koca, koronavirüs ile mücadelede uygulanan aşılama çalışmalarında sıranın 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurdu.

Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi

AŞI KUYRUKLARI OLUŞTU

Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da aşı olmak isteyen 55 yaş üstü çok sayıda kişi, çeşitli hastanelere başvuruda bulundu.

Bakan Koca duyurdu, 55 yaş üzerindeki Ankaralılar aşı sırasına girdi

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alan vatandaşlar, akşam saatleri olmasına rağmen, kentteki hastanelere akın etti. Bu nedenle, iftar sonrası hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Aşı olmak için hastanelere başvuran kişiler, hastanelerin dışında uzun kuyruklara neden oldu.

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