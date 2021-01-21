Koronavirüs Almanya Başbakanı Merkel Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek
DÜNYA

Almanya Başbakanı Merkel: Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek

Almanya Başbakanı Merkel: Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek

Almanya Başbakan Angela Merkel, koronavirüs salgınının son durumuna ilişkin konuşarak, "Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek" dedi.

Haber Merkezi İHA
Başbakan Angela Merkel
Başbakan Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin’de düzenlediği gerçekleştirdiği basın toplantısında koronavirüs salgınının son durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Salgının zor aşamasında olduklarını belirten Merkel, "Tehlike bizim için daha somut hale gelene kadar beklememeliyiz. Günlük ölü sayısı şok edici derecede yüksek" dedi.

Merkel, koronavirüs mutasyonları hakkında büyük endişe duyduğunu, yeni virüs türlerinin yayılırsa salgınlarla mücadelede ilerlemenin tehlikede olacağı konusunda uyardı.

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KISITLAMALAR UZAYACAK

Salgının uluslararası bir felaket olduğunu belirten Başbakan Merkel, "Önlem almasaydık, vaka sayıları çok daha yüksek seviyede olurdu. Üçüncü bir enfeksiyon dalgasını önlemek için çok geç kalabilirdik. Gelecekle ilgili endişelerimiz ve virüsün mutasyonunun hızla yayılmasını dikkate alarak eyalet başbakanlarıyla kısıtlamaların uzatılmasına karar verdik" diye konuştu.

  • "Alınan önlemlerin karşılığını görmeye başladık. Almanya’daki insanların haftalardır katlanmak zorunda kaldığı zorlu kesintilerin meyvesini vermeye başladığını gösteriyor ve temelde çabanın buna değdiğini gösteriyor. Vaka sayılarında düşüş yaşanıyor. Yoğun bakım servislerinde hasta sayılarında ciddi düşüş var"

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AŞILAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Merkel, "Her şey bu yıl salgını kontrol altına alma ve nihayetinde üstesinden gelme hedefine hizmet ediyor. Diğer yandan artık aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu akşam video konferans yöntemiyle AB üye ülkeleriyle ortak bir strateji geliştirerek hareket etmenin yollarını konuşacağız. Mutasyon konusunda İngiltere ile Güney Afrika ile seyahat konularını ele alacağız. Komşularla ilgili sınır geçişlerini konuşacağız" dedi.

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