Koronavirüs Areda Survey koronavirüs döneminde Ramazana ilişkin bakış açısını vatandaşa sordu Oruca engel değil
TÜRKİYE

Areda Survey koronavirüs döneminde Ramazan'a ilişkin bakış açısını vatandaşa sordu: Oruca engel değil

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye’nin Kovid-19 döneminde Ramazan'a bakış açısını ölçtü. Sonuçlara göre vatandaşlar, virüsün Ramazan ayında azalacağını düşünüyor. Araştırmaya katılan vatandaşların yüzde 84,5’i virüsün oruca engel olmadığı kanaatinde. Vatandaşların büyük çoğunluğu İslam’ın şartı olduğundan dolayı oruç tutacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Araştırma şirketi Areda Survey, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında 2 bin 400 kişinin katılımıyla ‘Türkiye’de Ramazan ve Koronavirüs Araştırması’ yaptı. Araştırmaya göre, vatandaşlar Ramazan ayında Türkiye’deki Korona virüs durumunun daha da azalacağını düşünüyor. Vatandaşların büyük bir kısmı Ramazan’da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı düşünmüyor ancak iftar kültürü dolayısıyla sosyal mesafe kuralına uyulmayacağından endişe ediyor.

YÜZDE 84,5 ORUÇ TUTACAK

Araştırmaya katılanların yüzde 90,6’sı Ramazan’da erteleme olmamasını doğru bulurken, yüzde 84,5’i bu yıl Ramazan'da oruç tutacağını belirtti. Ramazan ayının tamamında oruç tutanların oranı ise yüzde 62,5. Katılımcıların yüzde 34,0’ı Ramazan'da oruç tutmama sebebinin “sağlık sorunları, yaşlılık” olduğunu belirtirken, yüzde 29,5’i “Virüs salgını sebebiyle bağışıklık sistemini güçlü tutmak” için oruç tutmayacağını ifade etti. Oruç tutanların yüzde 87,8’i ise orucu “İslam’ın şartı” olduğu için tuttuğunu belirtti.

CAMİYE GİDEMEMEK ÜZÜNTÜ VERİCİ

  • Araştırmada sorulan “Bu yıl iftarda Ramazan pidesi almayı düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 74,6’sı “Evet” yanıtını verdi. Teravihi evden kılacaklarını belirten katılımcıların oranı yüzde 59,0 olurken, katılımcılara sorulan “Genel olarak düşündüğünüzde bu yıl Ramazan ayında sizi en çok üzecek olan şey aşağıdakilerden hangisidir?” sorusuna yüzde 52,9 “Ramazan'da camiye gidememek”, yüzde 38,3 “Ramazan iftar daveti yapamamak ve davetlere katılamamak” yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 86,3’ü Ramazan’da iftara misafir davet etmeyi veya davete katılmayı düşünmüyor.

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