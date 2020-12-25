Çin aşısı %91 etkili: Ara rapor çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, ara rapor sonuçlarına göre Çin’de Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yüzde 91,25 etkili olduğunu söyledi. Koca, bir aksilik olmazsa Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece aşıların Çin’den yola çıkacağını söyledi, Bakan Koca ayrıca ilk etapta 9 milyon kişiye aşı yapılacağını belirtti. Koca’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünyada açıklanan ilk veriler

Toplam aşı etkinliği yüzde 91.25 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar bu aşıyla ilgili dünyada açıklanan ilk veriler. Dolayısıyla dünya, hatta Çin devlet olarak bu datalarımızı kullanacak. Özetle, aşının koruyuculuğu %91.25 oranında. Bu erken dönem, giderek daha da artmış olacak. Normalde 40 enfekte olan kişi olduğunda açıklamayı düşündüğümüz bir durumdu. Şu an 29 kişi söz konusu. 40 enfekte vaka olana kadar bu çalışma devam edecek. Bu riskli olmasına rağmen 3 kişini PCR’ı pozitif, ateş ve solunum problemi olmayan, akciğer tutulumu olmayan, çok hafif geçiren bir tablo olduğunu görüyoruz. O 3 kişiyi riskli olmasına rağmen çok hafif geçirdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an güvenilir alanı yüksek olduğu, %50’nin üzerinde için aşıyı çok rahatlıkla kullanabilir olduğumuzu söylemek mümkün. Bu, Çin aşısıyla ilk veri olmuş olacak.

PAZAR GECESİ YOLA ÇIKIYOR

Aşılar bir aksilik olmazsa Pazar’ı Pazartesi’ye bağlayan gece yola çıkıyor. Çin makamları da Türkiye’ye gönderilecek aşı dozları için onay işlemlerini tamamladılar. Sinovac aşısı ilk planda 3 milyon olarak gelecek. Toplam Şubat sonuna kadar 50 milyon gibi sözleşme yapıldı. Alman aşısında sözleşmede sorun çıktı. Alman aşısında, mart sonuna kadar 4,5 milyon, opsiyonel olarak 30 milyon doz için sözleşme bugün yarın imzalanabilir. BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız.

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