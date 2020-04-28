'Çin malı' test kiti: Pozitif hastayı negatif gösteriyor

Hindistan Çin'den gönderilen test kitlerinin hatalı olduğunu iddia ediyor. Testlerin yalnızca yüzde 5 oranında doğru çıktığını ifade eden Hindistanlı yetkililer testlerin pozitif olan hastaları negatif gösterdiğini söylüyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Araştırma Konseyinin talebi üzerine, Çin’den tedarik edilen hızlı antikor test kitlerinin siparişlerini "performans sorunları" nedeniyle iptal ettiklerini açıkladı.

Hindistan'ıın bu iddiasına Çin'den tepki geldi. Pekin yönetiminin Hindistan'ı Kovid-19'la mücadelesinde desteklediği ve yardım etmek için somut adımlar attığı kaydedilen açıklamada, Çin'den ihraç edilen tıbbi malzemede kaliteye öncelik verildiğine işaret edildi.

"Bazı kişilerin Çin mallarını ‘hatalı’ olarak etiketlemesi ve ön yargı ile bakması sorumsuzluk ve haksızlıktır." ifadesi kullanılan açıklamada, Hindistan'ın Çin’in iyi niyet ve samimiyetine saygı göstermesi, ilgili Çin şirketleriyle geç kalmadan iletişimi güçlendirmesi, konuyu makul ve uygun şekilde çözmesinin beklendiği vurgulandı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Araştırma Konseyinin talebi üzerine, Çin’den tedarik edilen hızlı antikor test kitlerinin siparişlerini "performans sorunları" nedeniyle iptal ettiklerini açıklamıştı.

Hindistan'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 969 kişi hayatını kaybetti, virüs ülkedeki 29 bin 451 kişiye bulaştı.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 65 bin 176'ya yükseldi.

REKLAM

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 211 bin 631 kişi hayatını kaybetti, 922 bin 862 kişi iyileşti.