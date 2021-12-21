Koronavirüs Türkiyenin 21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı Bakan Kocadan Üstünlük elde ettik mesajı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Koca'dan 'Üstünlük elde ettik' mesajı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 21 Aralık koronavirüs tablosu yayınlandı. Vaka ve vefat sayılarında düşüş olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık." dedi. İşte 21 Aralık koronavirüs günlük vaka ve ölü sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Bakan Kocadan Üstünlük elde ettik mesajı
(Arşiv)

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaştı.

  • Son 24 saatte 187 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 859 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,36 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 125 milyon 761 bin 472 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Bakan Koca: Mücadelemizde üstünlük elde ettik

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı." dedi.

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

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