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Yunanistan’da maske fiyaskosu: Bedava dağıtılan maskeler büyük geldi

Yunan hükumetinin okullara dağıttığı ücretsiz maske hayal kırıklığı oluşturdu. Maskelerin yanlış ölçümler nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük olması fiyaskoya neden oldu.

Haber Merkezi İHA
Yunanistan'da dağıtılan maskeler hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük oldu.
Yunanistan'da dağıtılan maskeler hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük oldu.

Yunan hükumetinin okullara ücretsiz maske sağlama planı hayal kırıklığı oluşturdu. Teslim edilen maskelerin yanlış ölçümler nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük olması fiyaskoya neden oldu. Yunan yetkililer bu hafta okullara ilk parti maskenin teslim edilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler üzerine başarısızlığını kabul etti.

"BOYUT BAŞINDAN BERİ ÇOK BÜYÜKTÜ"

500 bin maske ihalesini kazanan firma yetkilisi Yiannis Stathopoulos, Open TV’ye verdiği demeçte, "Boyut başından beri çok büyüktü" itirafında bulundu.

10 yaşın altındaki çocuklara yönelik maskelerin 10x18 santimetre, daha büyük okul çocukları içinse 12x22 santimetre boyutunda olduğunu söyledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ise, başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşılmaya bağladı. Ölçülerin önceden hazırlanmış kumaşlar için verildiğini söyledi.

Teslim edilen maskelerin yanlış ölçümler nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük olması fiyaskoya neden oldu.
  • Ancak maskeleri sipariş eden hükümet kanadı ile üreten firma, sadece çocuklar için değil herkes için çok büyük olan maskelerin neden daha önce dikildiği konusunda gelen soruları cevapsız bıraktı.

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"FELAKETLE SONUÇLANAN BİR BAŞARISIZLIK"

Üretici firma temsilcisi Stathopoulos ise şartnamelerin Yunanistan hükümetine bağlı koronavirüs sağlık uzmanları komitesi tarafından sağlandığını iddia etti. Hükümetin maske fiyaskosuna Yunanistan Başbakanının kız kardeşi ve iktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni’den bile tepki aldı.

  • Bakoyanni, “Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık" olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı ise maske fiyaskosunun kısa süre içinde düzeltileceğine söz verdi.

Yunan sosyal medyası ise okul çocuklarının eve getirdiği devasa maskelerin absürt görüntüleri ile dolup taştı. Ağzı ve burnu kapatması gereken maskelerin yüzün tamamını kapatması esprilere neden oldu.

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