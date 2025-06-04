Kurban Bayramı'nda tatil planı yapmak isteyenler bayramın başlangıcını ifade eden ve yarım gün tatil olan arefe gününün ne zaman olacağını araştırıyor. 2025 Kurban Bayramı tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2025 Kurban Bayramı arefe günü ne zaman, hangi tarihte?

2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2025 yılında Kurban Bayramı 6,7,8,9 Haziran tarihlerine denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

5 Haziran 2025 Perşembe günü ise Kurban Bayramı arefesi olacak.

KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025

2025 yılında Kurban Bayramı 6,7,8,9 Haziran tarihlerinde. Bayram cuma, cumartesi, Pazar ve pazartesi günleri olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, 9 GÜN MÜ OLACAK?

Kurban Bayramı tatil süresi normal şartlarda bayram tatili arefe günüyle birlikte 4.5 gün sürüyor. Bayram tatilinin uzatılmasına yönelik farklı bir karar bulunmuyor.

AREFE NE DEMEK?

Kurban bayramından bir gün öncesine mahsus olan arefe tabiri, Türkçe’de ramazan bayramından bir gün öncesi için de kullanılmaktadır. Bunun gibi, belli gün ve bayramlardan bir gün öncesine veya önemli bir olay ya da olayların cereyan ettiği bir dönemden önceki günlere de Türkçe’de arefe denmektedir.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.

Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).



