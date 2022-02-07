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Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?

Mazot gübre desteği 2022 ne zaman verilecek? Ödeme takvimi açıklandı mı? Geçtiğimiz sene ödemeler ilk bahar döneminde başlamıştı. Buna göre, 2022 destek ödemelerinin de mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Konuyla ilgili olarak gözler Tarım Bakanlığı'ndan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, mazot gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mazot gübre desteği ne zaman yatacak?
mazor gübre desteği

2022 yılı mazot gübre desteğine dair detaylar yer almaya başladı. Mazot desteğinin ne kadar olduğu ve ne zaman ödeneceği çiftçilerin ilgisini çeken konular arasında. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tarımsal hayatı desteklemek için çiftçilere verilen mazot gübre yardımına dair detaylar yeniden gündeme geldi.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2022 yılına ilişkin mazot ve gübre desteğinin ödeneceği tarih henüz açıklanmadı. Ancak, geçtiğimiz yıl ödemeler ilk bahar döneminde başlamıştı. Buna göre, 2022 destek ödemelerinin de mart-nisan ayları içerisinde gerçekleştirilmesi ön görülüyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne ahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.

"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.

Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.

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