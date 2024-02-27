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2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı yerleri nasıl öğrenilir? 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş belgeleri için geri sayım sona erdi. MSÜ sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adayların sınav günü MSÜ sınav giriş belgesini yanında bulundurması gerekiyor. 2024 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınavı yerleri nasıl öğrenilir? İşte MSÜ 2024 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

11:55 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
MSÜ sınav giriş belgesi
MSÜ sınav giriş belgesi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınav giriş belgesini adayların erişimine sundu.

2024 MSÜ sınav giriş belgeleri açıklandı

MSÜ sınav yerleri giriş belgesine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Sınava sayılı günler kala, çalışmalarına hız veren adaylar, MSÜ sınavı tarihini gündemine aldı.

MSÜ sınav giriş belgesi duyurusu

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

MSÜ 2024 ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav süresi 165 dakika olacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.

MSÜ nedir?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.



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