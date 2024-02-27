Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınav giriş belgesini adayların erişimine sundu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

MSÜ 2024 ne zaman?

MSÜ 2024 ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav süresi 165 dakika olacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.