​İstanbul Özel Yurt Fiyatları 2022-2023

Son zamanlarda kira fiyatlarının özellikle büyük şehirlerde olağanüstü bir şekilde yükselmesi öğrenciler için ev kiralama seçeneğini imkansız hale getirmiştir. Bu nedenle üniversiteliler öncelikli olarak GSB Yurtlarını ve özel yurtları tercih etmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılında KYK Yurtlarının yatak kapasitesini bir önceki yıla göre 100 bin artırarak 800 binin üzerine çıkarmıştır. 2022 yılında örgün ve açıköğretimde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 8 milyonun üzerinde öğrenci yüksek öğrenim görmektedir. KYK Yurtlarının yatak kapasitesi son yıllarda büyük oranda artırılsa da çoğu öğrenci özel yurtlarda ve apartlarda barınmaktadır.

2022 yılında ülkemizde yaşanan enflasyon, başta kira fiyatları olmak üzere; enerji, gıda ve diğer ürünlerin fiyatlarında önemli artışlara sebep olmuştur. Bu durum, giderlerinin önemli bir kısmı bina kirası, enerji, gıda, temizlik ve personel ücretleri olan özel yurtların fiyatlarının da önceki yıllara göre daha fazla yükselmesini beraberinde getirmiştir.

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Yurtlarfiyatlar.com verilerine göre 2022 Ekim ayı itibariyle, özel yurtların büyük bir bölümünün %70 civarında dolulukla hizmet verdiği bilinmekte olup bu oranın çok daha altında kalan bazı yurtların fiyatlarında %25 civarında indirim yaptığı görülmektedir. Doluluk oranları %50’nin altında kalan yurtların bazıları ise 2023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde pansiyon olarak hizmet verme kararı alabilir ya da kapanma ihtimali gündeme gelebilir.

İstanbul Öğrenci Yurtları

İstanbul’da özellikle Beşiktaş, Üsküdar ve Fatih gibi üniversite yoğunluğunun yüksek olduğu ilçelerde bulunan özel yurtların doluluk oranı 2022 yılı Eylül ayı itibariyle %80’in üzerinde görünüyor. Fakat bu yıl 2021 yılına oranla birçok özel yurt, kapasitesinin altında doluluk oranıyla hizmet vermektedir.

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2022 yılında İstanbul yurt fiyatları yaklaşık %130 artışla yıllık ortalama 25.000 TL ile 160.000 TL arasında değişmektedir. En yüksek fiyatlar Beşiktaş, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kadıköy ve Üsküdar ilçelerindeyken en uygun fiyatlar Beykoz, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde görülmektedir.

İstanbul’daki özel öğrenci yurtlarını detaylı incelemek için İstanbul Öğrenci Yurdu sayfasını kullanabilirsiniz.

İstanbul Kız Yurtları

İstanbul’da kız öğrenci yurdu arayanlar için öne çıkan yurtlardan bazıları NOVU Kız Rezidansı (Zeytinburnu), Academic House Kız Yurdu (Kadıköy) ve Rafine Kız Yurdu (Şişli) olmakla birlikte kız yurtları için detaylara ve hizmet verdikleri üniversite kampüslerine İstanbul Kız Yurdu sayfasından ulaşabilirsiniz.

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İstanbul Erkek Yurtları

İstanbul’da erkek öğrenci yurdu arayanlar için öne çıkan yurtlardan bazıları Zorlu Erkek Yurdu (Şişli), Kul Erkek Öğrenci Yurdu (Avcılar) ve Han Yaşam Merkezi (Bahçelievler) olmakla birlikte erkek yurtları için detaylara ve hizmet verdikleri üniversite İstanbul Erkek Yurdu sayfasından ulaşabilirsiniz.

İstanbul Yurt Fiyatları

İstanbul yurt fiyatları bulunduğu ilçeye ve yurdun imkanlarına göre değişkenlik göstermektedir. Yurt fiyatları, öğrenciler tarafından en çok tercih edilen ilçelerde aşağıdaki gibi gibidir.

Avcılar yurt fiyatları en düşük 25.000 TL ile en yüksek 90.000 TL,

Bakırköy yurt fiyatları en düşük 36.000 TL ile en yüksek 78.000 TL,

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Beşiktaş yurt fiyatları en düşük 40.000 TL ile en yüksek 160.000 TL,

Fatih yurt fiyatları en düşük 26.000 TL ile en yüksek 84.000 TL,

Kadıköy yurt fiyatları en düşük 35.000 TL ile en yüksek 90.000 TL,

Üsküdar yurt fiyatları en düşük 35.000 TL ile en yüksek 80.000 TL

Ankara ve İzmir’de ise özel yurt fiyatları aşağıdaki gibidir.

Ankara Yurt Fiyatları

Başkent Ankara’da özel yurtlar 2022 yılı Eylül ayı itibariyle ortalama %70 doluluk oranıyla hizmet vermektedir. 2022 yılı Ankara yurt fiyatları yaklaşık %130 artışla yıllık ortalama 17.000 TL ile 96.000 TL arasında değişmektedir.

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En yüksek fiyatlar Çankaya, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde görülürken, en düşük fiyatlar Gölbaşı, Etimesgut ve Keçiören ilçelerinde görülmektedir.

Altındağ yurt fiyatları en düşük 18.000 TL ile en yüksek 90.000 TL,

Çankaya yurt fiyatları en düşük 17.000 TL ile en yüksek 96.000 TL,

Gölbaşı yurt fiyatları en düşük 17.000 TL ile en yüksek 66.000 TL,

Yenimahalle yurt fiyatları en düşük 26.000 TL ile en yüksek 80.000 TL,

Etimesgut yurt fiyatları en düşük 42.000 TL ile en yüksek 58.000 TL,

Keçiören yurt fiyatları en düşük 28.000 TL ile en yüksek 40.000 TL arasında değişmektedir.

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İzmir Yurt Fiyatları

İzmir’de de diğer büyük şehirlerde olduğu gibi kira fiyatlarında görülen olağanüstü artış öğrencilerin çoğunun KYK yurtlarını ve özel yurtları tercih etmesine neden olmuş durumdadır. 2022 yılında İzmir’de özel yurt fiyatları yaklaşık %130 artış göstermiştir.

2022 yılı İzmir yurt fiyatları en düşük 25.000 TL ile en yüksek 88.000 TL arasında değişmektedir. Bornova, Çiğli ve Karşıyaka ilçelerinde en yüksek fiyatlar görülürken Urla, Buca ve Balçova’da en düşük fiyatlar görülmektedir.

Fiyatlar yurdun üniversite kampüslerine mesafesine, sunduğu hizmetlere ve oda tipine göre değişmektedir. Üniversite kampüslerine yakın ilçelerde

Bornova yurt fiyatları en düşük 36.000 TL ile en yüksek 88.000 TL,

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Buca yurt fiyatları en düşük 30.000 TL ile en yüksek 48.000 TL,

Karşıyaka yurt fiyatları en düşük 40.000 TL ile en yüksek 62.000 TL,

Balçova yurt fiyatları en düşük 40.000 TL ile en yüksek 60.000 TL arasında değişmektedir.

Özel yurtların fiyat verileri www.yurtlarfiyatlar.com tarafından sağlanmıştır.