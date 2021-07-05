Kadın Erkek Herkesin Tercihi: Buz Lazer Epilasyon

Lazer epilasyonda yeni bir dönemi temsil eden Buz Lazer, İzmir Lazer Epilasyon merkezleri hızla yayılmaktadır. Ağrısız ve güvenli bir lazer epilasyon deneyimi Lazer Epilasyon İzmir merkezlerini tercih edebilirsiniz.

Geçmişten Günümüze Lazer Epilasyon

Yaklaşık 30 yıl önce uygulanmaya başlayan lazer epilasyon, kadın erkek tüm bireylerin istenmeyen tüylerden kurtulma yolu olmuştur. Günlük yaşantımızdaki her teknolojik cihaz gibi lazer epilasyonun da gelişmesiyle birlikte bu uygulamanın acısız ve etkili olması sağlanmıştır. Birçok patentli teknolojiyle birleştirilen Buz Lazer cihazları, FDA onaylı tıbbi cihazlardır. Kıl köklerinin kademeli olarak ısıtılması ve gelişmiş Ice Teknolojisi ile cildi -3 dereceye kadar soğutup ağrı hissetmemenizi ve ferahlamanızı sağlar.

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Bazı lazer epilasyon yöntemlerinde ısı arttıkça ağrı artmaktadır. Cilt renginin koyulaşması ve kıl köklerinin görünmesi zorlaştıkça da ağrı doğru orantılı olarak artmaktadır. Buz Lazer bu sorunlara çözüm olarak üretilmiştir. Buz Lazer ailesinin Soprano Ice Platinum ve Soprano Titanium cihazlarında 3 dalga boyunun (Alexandrite, Diyot ve Nd:YAG) bir araya getirilmesi ile bronz ten dahil her ten rengi ve kıl tipine etki etmesi sağlanmıştır.

Günümüzde kadınlar kadar erkeklerde de yoğun olarak talep edilen Buz Lazer uygulaması, sakal ve bıyık şekillendirmek için de uygulanır. Buz Lazer ‘in yüz ucuyla beraber yüzdeki hassas bölgelere ağrısız bir epilasyon uygulanır.

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Sırt, omuz gibi aşırı tüylenme olan bölgelerde lazer epilasyon yaptırma ihtiyacı duyan erkekler, acısız ve konforlu olması nedeniyle Buz Lazeri tercih etmektedir. Tüylenmeyi tamamen engelleyen bu yöntem tüylerin seyrekleşmesi için de kullanılmaktadır. Kulak içi ve burun içi gibi ulaşılması zor alanlara; yüz, sakal üstü, kaş arası ve kaş üstü gibi hassas bölgelere uygulanması mümkündür.

Yapılan çalışmalarda kalın kıl kökleri kadar ayva tüylere de etkili olduğu tespit edilen Buz Lazer, yayılma ve tüy artışına sebep olan aktivasyonlara neden olmamaktadır.

Ergenlik bitimiyle birlikte kadın erkek herkesin yaptırabileceği bu yöntem ortalama 8 seansta istenilen sonuca ulaşılırken. Kıl yapısına ve yoğunluğuna bağlı olarak ufak değişkenlikler gösterebiliyor.

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Uygulama boyunca soğutulan cilt, tedavi başlığının sahip olduğu geniş yüzey sayesinde çoklu atışlar yapmaktadır. Oldukça kısa süren seans süreleri sayesinde günlük hayatta zaman kaybı yaşamayacağınız bir lazer epilasyon deneyimi yaşama imkânı sunulmaktadır.

Adana Lazer Epilasyon veya diğer Buz Lazer klinikleri için web sitemizi ziyaret edip, yaşadığınız şehri seçerek size en yakın kliniğin iletişim bilgilerine ulaşıp, detaylı bilgi ve lazer epilasyon fiyatı alabilirsiniz.

Kaynak: www.buzlazer.com