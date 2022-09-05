Saç dökülmesi artık sorun değil

Başlangıç seviyede ve kalıtımsal olmayan saç dökülmesi yaşayan insanlar belirli takviyeler ile bu süreci geri çevirebilir ve kaybettiği saçlarına geri kavuşabilir. Saç dökülmesinin meydana gelmesi ve kalıtımsal olarak saç dökülmesi yaşayan bireylerin bu süreci geri çevirmesi pek mümkün değildir. Bu koşulda bireylerin çoğunluğu saç ekimine başvuruyor. Uluslararası Saç Ekimi ve Plastik Cerrahi alanında hizmet veren EsteFuture Kliniğin Genel Müdürü Hüseyin Aydın elindeki verilerden dünyada saç dökülmesi yaşının geçtiğimiz senelere göre ortalamanın daha da altına indiğini belirtti.

Saç dökülmesinin sebepleri arasında hava değişimleri, saç köklerinin güneş ışınlarına aşırı maruz kalması, saç derisinin nem değerinin bozulması saç dökülmesinin genel faktörleri olarak sayabiliriz. Bu faktörlerden yola çıktığımızda kış aylarında saç dökülmesinin yaz aylarına göre daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Saçımız için kullandığımız suyun pH değerlerindeki farklılık, saçların çok fazla ısıya maruz kalması, saç diplerine uygulanan “boya” gibi kimyasal maddeler de saç dökülmesini tetikleyen dış faktörler arasında yer alıyor. Kısaca saydığımız faktörlerden kaynaklı saç dökülmelerinin tedavisi uzman doktorlarca uygulanan tedaviler neticesinde mümkün olabilir, lakin dökülen saçlar uygulanan tedaviye cevap vermiyor ve sonuç alınamıyorsa alanında uzman klinikler ve hastanelerce uygulanan saç ekimine başvurulabilir.

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Bu Hastalıklara Dikkat

Demir eksikliği, B12 eksikliği gibi temel hastalıklar bile saç dökülmesiyle doğru orantılıdır. Bunun yanında tiroit bezlerinin fonksiyonel çalışmaması, böbrek hastalıkları gibi ciddi hastalıklar da dökülmesini tetiklemektedir. Bu sebeple saçlarımız için vitamin ve mineraller son derece önem arz etmektedir.

Saç Ekimini kimler yaptırmalıdır?

Saç ekimi operasyonu 18 yaşını geçmiş tüm bireylere uygulanabilir fakat bazı şartları vardır.

-Donör bölgenin ekim yapılabilecek alanı kapatabilmesi gerekir

-Operasyonu yaptırmak isteyen bireyin sağlık taramalarının eksiksiz yapılması ve sağlık durumunun saç ekimi yaptırmak için bir sorun teşkil etmemesi gerekmektedir. Tansiyon, diyabet, obezite ve benzeri hastalıklara sahip bireyler doktor kontrolü altında saç ekimi yaptırabilir. HIV, Hepatit C gibi ciddi bulaşıcı hastalıklara sahip kişilerin saç ekimi yaptırabilmesi ancak hastane ortamında ve sterilizasyon talimatlarına uygun olarak yapılabilmektedir, operasyon sonrası kullanılan tüm ekipmanların ve odanın sterilizasyon kuralları gereği temizlenmesi gerekmektedir.

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Saç ekimi kimler için risklidir?

Saç ekimi ileri yaşlardaki bireylere, ciddi kalp rahatsızlığı olan kişilere, dermatolojik olarak uygun olmayan kişilere, hemofili hastalarına ve kafatasında ciddi hasar oluşmuş kişiler için risklidir.

Her gün yüzlerce hastayı tedavi eden yurtiçi ve yurt dışında faaliyet gösteren EsteFuture Klinik, donanımlı ekibiyle bütün süreci sizler için organize eder. Operasyon yapılmadan önce tüm tahlillerinizi yapar, uzman hekimleri tarafından incelenir ve sağlığınız operasyon için uygunsa sizleri doğal görünümlü yeni saçlarınıza kavuşturur. EsteFuture Klinik, saç dökülmesi yaşayan kişilerin hızlı ve ağrısız şekilde doğal görünümlü saçlara sahip olmasını sağlamaktadır. Amaçlarını benimsediği kalite anlayışıyla paralel şekilde gerçekleştirmektedir. Alanında tecrübeli uzman doktorları, eğitimli medikal sağlık danışmanları, son teknolojik cihazlar ve bu cihazlarla bezenmiş yüksek standartlı odaları ile EsteFuture Klinik saç ekimi konusundaki becerilerini geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda tüm dünyaya duyurmayı hedefliyor.

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EsteFuture Klinik, Türkiye`de olduğu gibi tüm dünya ülkelerinde de gülen yüzler oluşturmak için çalışıyor ve hizmet ihracatı konusunda da sektörün önde gelen firmaları arasında yerini alıyor. Amerika, Almanya, İngiltere, İsviçre, Fransa, İtalya, İsviçre, Norveç, Avusturya ve yüzlerce ülkeye hizmet ihracatı gerçekleştiriyor ve ülkemizin dış ticaret konusunda ki faaliyetlerine de destek oluyor. Firma 2023 yılında geçmiş seneler de hizmet verdiği 40 ülkenin yanı sıra tüm dünya ülkelerine hizmet vermeyi planlıyor.