Rami kışlası Kütüphanesi nerede? İşte Rami Kışlası'nın tarihçesi

Rami Kışlası, aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat buluyor. Kışladaki kütüphane çalışmalarında artık sona gelindi. 250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak kışlanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Ocak Cuma günü hizmete açılıyor.

Rami Kışlası Kütaphanesi

Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı. Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste 7 gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okuyucu ve araştırmacılara hizmet verecek.

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Rami Kışlası

Rami Kışlası'nın tarihçesi

Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. "Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara kadar aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.

Rami Kışlası

Rami Kışlası yerleşkesi içerisinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi hizmet birimleri ve depoları, Derleme Müdürlüğü hizmet alanları ile yaşam alanları (cami, mescit ve çocuk bakım odası, vb) da mevcuttur.

Rami Kışlası Kütüphanesi nerede?

Rami Kışlası, Eyüp-Rami sınırları içinde bulunuyor. Rami Kışlasının harita konumu şu şekilde;

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