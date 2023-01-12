Özgün Rami kışlası Kütüphanesi nerede? İşte Rami Kışlasının tarihçesi
ÖZGÜN HABERLER

Rami kışlası Kütüphanesi nerede? İşte Rami Kışlası'nın tarihçesi

Rami Kışlası, aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat buluyor. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak kışlanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Ocak’ta açılıyor. İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yer alan Rami Kışlası, Eyüp-Rami sınırları içinde bulunuyor. Peki Rami Kütüphanesi’ne, nasıl gidilir? Rami Kışlası ne zaman, kim tarafından yapıldı? İşte Rami Kışlası'nın tarihçesi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Rami Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir? Rami Kışlası ne zaman, kim tarafından yapıldı?
Rami kışlası kütüphanesi nerede?

Rami Kışlası, aslına uygun restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarının ardından Rami Kütüphanesi olarak yeniden hayat buluyor. Kışladaki kütüphane çalışmalarında artık sona gelindi. 250 yılı aşkın tarihiyle İstanbul'un en büyük kütüphanesi olacak kışlanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 13 Ocak Cuma günü hizmete açılıyor.

Rami Kışlası Kütaphanesi
Rami Kışlası Kütaphanesi

Rami Kütüphanesi, bireysel ve grup okuma salonları, etkinlik alanları, atölye mekanları, engelli bireylere uygun hazırlanan engelli merkezi ile söyleşi, seminer ve sergileme gibi farklı kullanım olanaklarına sahip büyük bir kampüs olarak tasarlandı. Çocuklardan gençlere, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere kadar herkese hitap edecek kampüste 7 gün 24 saat açık kütüphane, günün her saati okuyucu ve araştırmacılara hizmet verecek.

Rami Kışlası
Rami Kışlası

Rami Kışlası'nın tarihçesi

Rami Çiftliği Kışlası Sadrazam Rami Mehmet Paşa tarafından Sultan III. Mustafa zamanında 1757-703 yılları arasında yaptırılmıştır. "Asakir-i Mansure-i Muhammediyye" (Peygamberin Allahın yardımını görmüş askerleri) için Sultan II. Mahmut zamanında onarım gören kargir bir yapı olan Rami Kışlası 1960'lara kadar aktif olarak kullanılmıştır. 1980 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine devredilen yapıdan otopark, futbol ve spor sahası ve gıda deposu olarak yararlanılmıştır.

Rami Kışlası
Rami Kışlası

Rami Kışlası yerleşkesi içerisinde Beyazıt Devlet Kütüphanesi hizmet birimleri ve depoları, Derleme Müdürlüğü hizmet alanları ile yaşam alanları (cami, mescit ve çocuk bakım odası, vb) da mevcuttur.

Rami Kışlası Kütüphanesi nerede?

Rami Kışlası, Eyüp-Rami sınırları içinde bulunuyor. Rami Kışlasının harita konumu şu şekilde;

İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?
ÖZGÜN
İstanbul'da deprem haritasına göre en riskli ilçeler hangisi?

EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
ÖZGÜN
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
Buraya giren 40 gün çıkamıyordu

Buraya giren 40 gün çıkamıyordu

Kayaların içine oyulmuş: Tüm dünyadan görmek için geliyorlar.
Uçaktakorku dolu anlar

Uçakta
korku dolu anlar

​Şarj cihazı alev aldı iki yolcu yaralandı.
Leopardtankları gönderecek

​Savaşta dengeleri değiştirecek bir adım daha.

​Üreten Türkiye'ye 250 milyarlık kaynak

Kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Erdoğan açıklamıştı: Kabul edilerek yasalaştı.

​Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek.

​Devlete ait yeni gizli belgeler bulundu.

​Araçtaki bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü mesajı.

​İmamoğlu ve avukatları kendi reddettikleri hakimi göklere çıkarıyorlar.

​Avrupa'da sağlık sistemi alarm veriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.