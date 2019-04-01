Yerel Seçim 2019
Seçim Hatay Seçim 2019 - Hatay Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları
SEÇİM SONUÇLARI

Hatay Seçim 2019 - Hatay Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Hatay 31 Mart 2019 yerel seçim sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Hatay ilinde hangi adayların kaç oy aldığı sayfamızda. Hatay Yerel Seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak Hatay Yerel seçim sonuçları sayfasında!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatay seçim sonuçları.
Hatay seçim sonuçları.

Hatay Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Hatay ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Hatay seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Hatay ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Hatay ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Hatay 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Hatay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Altınözü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Dörtyol Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Hassa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay İskenderun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Kırıkhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Reyhanlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Samandağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Yayladağı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Erzin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Belen Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Hatay Kumlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Antakya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Arsuz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Defne Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Hatay Payas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

HATAY

Hatay, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on üçüncü şehri. 2018 yılı itibarıyla 1.609.856 nüfusa sahiptir. Akdeniz'in doğu şeridinde 35° 52' - 37° 4' kuzey enlemleri ile 35° 40' - 36° 35' boylamları arasında yer alan Hatay'ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur.

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