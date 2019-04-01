Hatay Seçim 2019 - Hatay Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Hatay Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Hatay ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Hatay seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Hatay ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Hatay ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Hatay 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Altınözü Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Dörtyol Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Hassa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay İskenderun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Kırıkhan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Reyhanlı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Samandağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Yayladağı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Erzin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Belen Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Kumlu Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Antakya Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Arsuz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Defne Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
Hatay Payas Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019
HATAY
Hatay, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık on üçüncü şehri. 2018 yılı itibarıyla 1.609.856 nüfusa sahiptir. Akdeniz'in doğu şeridinde 35° 52' - 37° 4' kuzey enlemleri ile 35° 40' - 36° 35' boylamları arasında yer alan Hatay'ın doğusunda ve güneyinde Suriye, batısında Akdeniz, kuzeybatısında Adana, kuzeyinde Osmaniye ve kuzeydoğusunda Gaziantep bulunur.