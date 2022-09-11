Öğrencilere hangi destekler veriliyor? İhtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek yardımı yapılıyor

Aileler çocukları için eğitim desteği alabilir mi? 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül'de başlayacak. Dar gelirli, ihtiyaç sahibi aileler ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kendilerine destek verip vermediğini merak ediyor. Peki, kimlere öğrenci desteği ödemeleri veriliyor? Şartlı eğitil desteği ne nasıl alınıyor?

Eğitim yardımı nedir, kimler alabilir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yeni eğitim öğretim yılında bakanlığın sunduğu desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Yanık, eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) toplamda 223,7 milyon lira kaynak aktardık." bilgisini verdi.

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İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim desteği başlığı altında çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Yanık, eğitim desteğinin, temel okul ihtiyaçların karşılanması için özellikle eğitim öğretim dönemlerinin başında yapılan materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsadığını bildirdi.

SED yardım başvuruları

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ne zaman veriliyor?

SYDV'lere her ay düzenli kaynak aktararak, ihtiyaç sahibi hanelere nakdi ve ayni destek verdiklerini hatırlatan Yanık, "Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil, ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sunuyoruz. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

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Şartlı eğitim desteği nedir?

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

Eğitim yardımı ne kadar?

Şartlı eğitim ödemesi ne kadar?

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 45 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 50 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 55 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 75 TL’dir.

Eğitim desteği kimlere veriliyor, şartlar neler?

Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;

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Örgün eğitim dışına çıkması,

Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,

Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,

Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,

Vefat etmesi,

Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

SED eğitim yardımı kimlere verilir?

Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı nedir?

Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programının amacı okula devamı destekleyerek, okulu bırakma oranlarını düşürmek, öğrenim hayatını sürdüren sığınmacı çocuk sayısını artırmaktır.

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Kimler yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımına başvuru yapabilir?

Şartlar şöyle sıralanıyor;

99 ile başlayan yabancı kimlik numarasına sahip olmak

Geçici Barınma Merkezleri dışında ikamet etmek

Hanede sosyal güvencesi olan bir bireyin olmaması

Yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımı ne kadar?

Anaokulundan 8. sınıfa kadar Erkek Öğrencilere aylık 45 Lira,

Anaokulundan 8. sınıfa kadar Kız Öğrencilere aylık 50 Lira

9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan Erkek Öğrencilere aylık 55 Lira,

9. sınıftan 12. sınıfa kadar olan Kız Öğrencilere aylık 75 Lira,

Barınma yemek yardımı

Taşıma-Barınma-Yemek yardımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, öğrenci barınma-taşıma-yemek yardımı yapıyor. MEB’in taşımalı eğitim sistemi dışında kalan 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ilk ve ortaöğretim öğrencilerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından taşıma, yemek, iaşe ve barınma ihtiyaçlarına yönelik yardımlar yapılmaktadır.

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Kimler Taşıma-Barınma-Yemek yardımı alabilir?

3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler

Taşıma-Barınma-Yemek yardımı ne kadar 2022?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenmektedir.

Eğitim yardımı nedir kimler alabilir?

Her eğitim-öğretim yılı başında ve yıl boyunca 3294 sayılı Kanun kapsamında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin ilk ve ortaöğretimde okuyan çocuklarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından kırtasiye, önlük, çanta vb. temel okul ihtiyaçları karşılanmaktadır.

3294 sayılı Kanun kapsamındaki sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi haneler ile sosyal güvencesi olan ancak hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az olan haneler

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından ihtiyaca göre belirlenerek Vakıf mali imkanları ile yapılabilmektedir.