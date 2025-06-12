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Ahmet Enes Uzun ve İsmail Bereket'ten bronz madalya

Ahmet Enes Uzun ve İsmail Bereket'ten bronz madalya

10:0912/06/2025, Perşembe
AA
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Ahmet Enes Uzun minderde rakibine zor anlar yaşattı.
Ahmet Enes Uzun minderde rakibine zor anlar yaşattı.

Türkiye, 17 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil kategorisinde 2 bronz madalya elde etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda grekoromen stil müsabakaları tamamlandı.


Milli güreşçilerden İsmail Bereket (80 kilo) ve Ahmet Enes Uzun (92 kilo), bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçi İsmail Bereket
Türkiye 6. sırada

Türkiye, grekoromen stilde takım halinde 60 puanla 6. sırada yer aldı.


Şampiyonada grekoromen stilin ardından kadınlarda madalyalar sahiplerini bulacak. Organizasyon, 15 Haziran Pazar günü sona erecek.





#Avrupa Güreş Şampiyonası
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