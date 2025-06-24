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Bursaspor, Yiğitali Bayrak'a veda etti

Bursaspor, Yiğitali Bayrak'a veda etti

23:5324/06/2025, Salı
IHA
Yeni Şafak
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Bursaspor, Yiğitali Bayrak'a veda etti
Bursaspor, Yiğitali Bayrak'a veda etti

Bursaspor Kulübü, geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Bursaspor, geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşanan kadronun önemli isimlerinden Yiğitali Bayrak ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla genç futbolcuya emeklerinden dolayı teşekkür etti.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Yiğitali Bayrak'a kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

#Bursaspor
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