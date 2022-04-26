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Spor Celtics Netsi eleyerek yarı finale yükseldi
NBA

Celtics Nets'i eleyerek yarı finale yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk turunda Brooklyn Nets'i 116-112 mağlup eden Boston Celtics, seriyi 4-0'a getirerek play-off'ların ikinci turuna ulaşan ilk takım oldu.

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Haber Merkezi AA
Celtics Netsi eleyerek yarı finale yükseldi
Brooklyn Nets 112-116 Boston Celtics

NBA play-off'larına 3 karşılaşmayla devam edildi. Nets'e karşı oynadığı üç maçı kazanan Celtics, rakibini deplasmanda da yenerek Doğu Konferansı yarı finaline çıktı.

Celtics'te 29 sayı, 3 ribaunt ve 5 asistle oynayan Jayson Tatum, sahanın en etkili ismi oldu. Jaylen Brown da 22 sayı, 8 ribaunt ve 3 asistlik katkıda bulundu.

Raptors, 76ers'a karşı ikinci galibiyetini aldı

Toronto Raptors, Philadelphia 76ers'a ilk 3 maçı kaybettiği Doğu Konferansı ilk tur serisinin 4. müsabakasını kazandıktan sonra beşinci maçından da galibiyet çıkardı ve seriyi 3-2'ye getirdi. Maçı 103-88 kazanan Raptors'ta Pascal Siakam, 23 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist üretti.

76ers'ta Joel Embiid 20 sayı ve 11 ribaunt üretti. Yalnızca 2 dakika 16 saniye süre alan Furkan Korkmaz ise 3 sayı ve 1 ribauntluk katkı verdi.

Mavericks, seride 3-2 öne geçti

Dallas Mavericks, konuk ettiği Utah Jazz'ı, 102-77 yenerek Batı Konferansı ilk tur serisinde 3-2 öne geçti.

Sakatlığı nedeniyle serinin ilk 3 maçını kaçıran Mavericks'in all-star oyuncusu Luka Doncic'in, 33 sayı ve 13 ribauntluk performansı galibiyeti getirdi. Jalen Brunson ise 24 sayı ile galibiyete katkı verdi. Maçta, Jazz'ın en skorer ismi Jordan Clarkson ise 20 sayı üretirken, Rudy Gobert 17 sayı, 11 ribaunt ile oynadı ama takımlarının mağlubiyetini engelleyemedi.

Sonuçlar:

Brooklyn Nets - Boston Celtics: 112-116

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors: 88-103

Dallas Mavericks - Utah Jazz: 102-77

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