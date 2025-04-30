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Cem Bölükbaşı Avrupa Le Mans serisinde piste çıkacak

Cem Bölükbaşı Avrupa Le Mans serisinde piste çıkacak

16:3030/04/2025, Çarşamba
DHA
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Yarış pilotu Cem Bölükbaşı
Yarış pilotu Cem Bölükbaşı

Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi temsil eden yarış pilotu Cem Bölükbaşı, ünlü dayanıklılık serilerinden Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda ikinci yarışına çıkmaya hazırlanıyor.

E-Spordaki başarılarının ardından, Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Cem Bölükbaşı, 2025 yılında ünlü dayanıklılık serisi Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda (ELMS) yarışmaya devam ediyor. ELMS, 4 saat süren yarışlarıyla pilotları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlayarak çıtayı üst seviyeye çıkarıyor. Bölükbaşı, bu sezon başladığı yeni takımı Nielsen Racing ile ikinci yarışına, Fransa'nın Le Castellet bölgesinde çıkacak. Bölükbaşı, yeni sezonda takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.


ELMS LE CASTELLET YARIŞI, PAZAR GÜNÜ 13.00'TE BAŞLAYACAK

Toplamda 42 aracın piste çıktığı ELMS Le Castellet'teki yarış, 4 Mayıs Pazar günü saat 13.00'te başlayacak. Cem Bölükbaşı, serideki en üst düzey araç seviyesi olan LMP2 (Le Mans Prototip 2) aracıyla, LMP2 Pro kategorisinde yarışıyor.


ŞAMPİYONLAR LE MANS 24 SAAT YARIŞINA KATILACAK

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'nda LMP2 ve LMP2 Pro/Am, LMP3 ve LMGT3 olmak üzere dört farklı araç sınıfı bulunuyor. 6 yarışlık sezonun sonunda LMP2'nin şampiyonu ve ikincisi, LMP2 Pro/Am, LMP3 ile LMGT3 şampiyonları ünlü Le Mans 24 Saat yarışına katılma hakkı kazanacak.


ELMS'de her puanın çok büyük önemi bulunurken yarışlarda sadece ilk 10'da yer alan pilotlar puan alabiliyor. Bu puanlar ise sırasıyla şöyle; 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ve 1. Bunlara ek sıralama turlarında pole pozisyonunu alan pilota da ekstra 1 puan veriliyor.




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