Spor CSKA Moskova, Daniel Hackettın takımdan ayrıldığını açıkladı
TBL

CSKA Moskova, Daniel Hackett’ın takımdan ayrıldığını açıkladı

CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı kan kaybetmeye devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası takımdan ayrılan oyuncu sayısı 6'ya yükseldi

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
CSKA Moskova, Daniel Hackett’ın takımdan ayrıldığını açıkladı
CSKA Moskova

Rusya'nın CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı, ülkesinin Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası 6 oyuncusunun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Son olarak İtalyan Daniel Hackett da, Gürcü Tornike Shengelia, Danimarkalı Iffe Lundberg, Litvanyalı Marius Grigonis, Alman Johannes Voigtmann ve Rus Joel Bolomboy gibi CSKA Moskova'dan ayrılma kararı aldı.

Rus kulübünden yapılan açıklamada, "Bu hareket sözleşme şartlarına aykırı olsa da kulüp, sporcuların kararını anlayışla karşılıyor. Oyuncu anlaşmalarının durumu, Avrupa'daki siyasi ve sportif ortam normale döndüğünde çözülecek." ifadeleri kullanıldı.

Rus takımlarının THY Avrupa Ligi'ne katılımı askıya alındı. THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, bu sezon 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunun 6. basamağında bulunuyordu.

Rusya takımları, FIBA müsabakalarından men edildi
SPOR
Rusya takımları, FIBA müsabakalarından men edildi

Euroleague’in olası kararının Türk takımlarına etkileri
SPOR
Euroleague’in olası kararının Türk takımlarına etkileri
Şu an tek istediğim şey kendimi öldürmek

'Şu an tek istediğim
şey kendimi öldürmek'

​Ağlayan Rus askerleri böyle sitem etti.
Irkçılığı savundu

Irkçılığı savundu
İşgalde yedinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Almanya'dan Türkiye kararı

Almanya'dan Türkiye kararı

​Riskli bölgeler listesi güncellendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.