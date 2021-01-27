Spor Denizlisporda 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
SÜPER LİG

Denizlispor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Süper Lig'de son olarak evinde Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olup ateş hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor'da 3 futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Denizlispor ligde son sırada bulunuyor.
Denizlispor ligde son sırada bulunuyor.

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'da sol bek Zakarya Bergdich, orta saha oyuncuları Mathieu Dossevi ve Federico Varela A takım kadrosundan çıkarıldı. Yönetimin 3 futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istediği öğrenildi.

Ödemeler yapıldı

Geçen sezon Denizlispor'a transfer olan Faslı oyuncu Bergdich ilk senesinde 22 maça çıkarken, bu sezon ise 17 müsabakada forma giydi. Sezon başında Fransa'nın Toulouse takımından gelen Togolu Dossevi sadece 8 maçta oynadı. Las Palmas'tan kadroya dahil edilen Arjantinli Varela ise 7 karşılaşmada yeşil-siyahlı formayı terletti.

Denizlispor, orta saha oyuncusu Murawski'nin geçen sezon ve bu sezondan kalan alacağı 250 bin euroyu ödedi ve Polonyalı futbolcunun sözleşmesini feshedip Lech Poznan'a gitmesini engelledi.

  • İki futbolcu ile sözleşme imzalanacak
  • Dış transfer çalışmalarını da sürdüren kurmayların stoper mevkisi için Stuttgart'tan 29 yaşındaki stoper Marcin Kaminski ve Helsingborg'dan 32 yaşındaki İsveçli sol bek Martin Olsson ile prensipte anlaştığı vurgulandı. İki futbolcunun da en kısa zamanda resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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