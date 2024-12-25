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Ertan Gazi'nin yeni adresi İtalya

Ertan Gazi'nin yeni adresi İtalya

20:2425/12/2024, Çarşamba
AA
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Ertan Gazi
Ertan Gazi

Sezon başında Anadolu Efes'ten ayrılarak Fenerbahçe Beko'nun yolunu tutan milli basketbolcu Ertan Gazi, kariyerini İtalya'da sürdürecek.

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran milli basketbolcu Erten Gazi, İtalya'nın Dinamo Sassari takımına transfer oldu.


Sezon başında Anadolu Efes'ten ayrılarak Fenerbahçe Beko'nun yolunu tutan 27 yaşındaki oyun kurucu şutör, kariyerini İtalya'da sürdürecek. İtalya temsilcisinden yapılan açıklamada, Erten Gazi'yle sözleşme imzalandığı belirtildi.


Milli oyuncu, bu sezon sarı-lacivertli formayla Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıktı.




#Ertan Gazi
#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes

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