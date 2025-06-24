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Eskişehirli badmintonculardan uluslararası başarı

Eskişehirli badmintonculardan uluslararası başarı

10:2324/06/2025, Salı
IHA
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Derece yapan sporcularımız madalyalarını aldı.
Derece yapan sporcularımız madalyalarını aldı.

Eskişehirli sporcular, Sırbistan’da düzenlenen U17 Serbia International Turnuvası’nda başarı elde etti.

Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde 20-22 Haziran 2025 tarihleri arasında U17 Serbia International Turnuvası düzenlendi.


Turnuvaya 25 ülkeden 254 sporcunun katılırken, en çok dikkat çeken ise Eskişehirli sporcular oldu. Irmak Rana Yemişen tek bayanlarda üçüncü, Eymen Öztürk çift erkeklerde üçüncü olurken, çift bayanlarda Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen şampiyonluk elde etti.


Eskişehirli badmintoncular bu başarıyla ülkemize ve Eskişehir’e gurur yaşatırken, Avrupa yolculuğunda puanlarını artırarak Avrupa Şampiyonu olma şanslarını yükseltti. Sporcular 3-6 Temmuz 2025’te Bulgaristan’da düzenlenecek Hebar Kupası’nda da şampiyonluğu hedefliyor.




#Sırbistan
#U17 Serbia International Turnuvası
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