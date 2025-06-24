Eskişehirli badmintonculardan uluslararası başarı

Turnuvaya 25 ülkeden 254 sporcunun katılırken, en çok dikkat çeken ise Eskişehirli sporcular oldu. Irmak Rana Yemişen tek bayanlarda üçüncü, Eymen Öztürk çift erkeklerde üçüncü olurken, çift bayanlarda Yağmur Tuana Yemişen ve Irmak Rana Yemişen şampiyonluk elde etti.