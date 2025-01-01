Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Lig'de yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile sarı-lacivertli rakibinin bir basamak altında haftaya 7. sırada giriyor.