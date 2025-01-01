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Euroleague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşı karşıya geliyor

Euroleague'de Türk derbisi: Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes karşı karşıya geliyor

10:341/01/2025, Çarşamba
AA
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Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes

THY Avrupa Lig 19. haftası Türk derbisine sahne olacak. Fenerbahçe Beko, Ülker Sports Arena'da Anadolu Efes'i konuk edecek. Son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile haftaya 7. sırada giriyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Lig'de yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.


FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Haftanın öne çıkan maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü saat 20.45'te Türk derbisinde karşı karşıya gelecek.


THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile sarı-lacivertli rakibinin bir basamak altında haftaya 7. sırada giriyor.







#Fenerbahçe Beko
#Anadolu Efes
#THY Euroleague

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