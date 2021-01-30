Spor Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (CANLI)
SÜPER LİG

​Fenerbahçe-Çaykur Rizespor CANLI

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (CANLI)

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe-Çaykur Rizespor
​Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 39 karşılaşmanın 24'ünü Fenerbahçe, 7'sini Çaykur Rizespor kazandı, 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 78 kez havalandırdı, kalesinde ise 40 gole engel olamadı. Sezonun ilk yarısında Rize'de yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

  • İlk 11'ler belli oldu
  • Fenerbahçe: Altay, Caner, Serdar Aziz, Szalai, Sangare, Gustavo, Ozan, Pelkas, Valencia, Thiam, Samatta.
  • Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Fabricio, Michalak, Samudio

İstanbul'daki maçlar

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile İstanbul'da yaptığı 19 lig maçında 14 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. İstanbul'daki müsabakalarda Fenerbahçe 40, Çaykur Rizespor 16 gol attı.

Bir maç tekrar edildi

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor takımları arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da oynanan müsabakada, ender görülen bir durum yaşandı. Kadıköy'de 8 Kasım 2003'te yapılan ve 1-1 sonuçlanan maçta hakem Ali Aydın, 86. dakikada ikinci sarı kartı gösterdiği Çaykur Rizesporlu futbolcu Gustavo Anders Victoria Rave'ye kırmızı kartı çıkartmayınca, oluşan kural hatası nedeniyle karşılaşmanın tekrarına karar verildi. 18 Ocak 2004'te yapılan tekrar maçını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1986-1987 sezonunda İstanbul'da 6-0'la aldı. Sarı-lacivertliler ayrıca, 103 golle şampiyon olduğu 1988-1989 sezonunda Çaykur Rizespor'u deplasmanda 5-0 yendi. Çaykur Rizespor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında evindeki maçı 3-0 kazanarak, rakibi karşısında en farklı skorlu galibiyetini elde etti.

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